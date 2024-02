Tina Mehrafzoons bantade – hittades medvetslös av sin bror

Tina Mehrafzoon ålder – hur gammal är hon?

Tina Mehrafzoon är född 2 september år 1990 och är idag 33 år gammal.



Jobbar Tina Mehrafzoon på Sveriges Radio?

Ja. Tina Mehrafzoon började arbeta på Sveriges Radio P3 år 2013.

Har Tina Mehrafzoon lett P3 Guld?

Tina Mehrafzoon är en van programledare och har programlett P3 Guld både på egen hand men även tillsammans med Kodjo Akolor år 2015 och Marcus Berggren år 2019.

År 2023 ledde hon galan för sjätte gången så man kan minst sagt kalla henne rutinerad.



Tina Mehrafzoon är en van programledare och har programlett P3 Guld. Bildkälla: Björn Larsson Rosvall/TT

Men vad kan då det mäktigaste minnet från så många galor vara? Jo, det valde hon nämligen att berätta i en intervju med Musikindustrin.se.



– De är många! Ett uppträdande jag tycker extra mycket om var när Hurula och Erik Lundin sydde ihop sina nummer på galan 2017. Det var ett mäktigt möte! Det finns många fina prisutdelningar och tacktal också. Ingen nämnd ingen glömd, sa hon då.

Har Tina Mehrafzoon lett Musikhjälpen?

År 2022 ledde Tina Mehrafzoon Musikhjälpen tillsammans med Klas Eriksson och Oscar Zia. Det året var temat ”För en tryggare barndom på flykt från krig” och totalt samlades 54,5 miljoner kronor in till insamlingen.



År 2022 ledde hon Musikhjälpen tillsammans med Klas Eriksson och Oscar Zia. Bildkälla: ADAM IHSE / TT

Tina Mehrafzoon i Melodifestivalen 2024 – leder hon "Förfesten"?

Ja, varje lördag under rådande mellotider kommer Tina Mehrafzoon att värma upp tittare och publik med ”Förfest!”.

”Förfest!” drar i gång en halvtimme före tävlingen och sänds på SVT Play, Tiktok och Youtube. Men det stannar inte där. Tina kommer även att hålla i lite "efterfest" där hon knyter ihop säcken efter tävlingarna.

”Jag vill att det ska kännas lika kul och pirrigt för alla hemma i sofforna som för artisterna backstage. Med 'Förfest!' sätter vi tonen och vi sopar inte undan konfettin förrän vi kramat ut allt det bästa i vår 'Efterfest!'”, berättade hon i ett pressmeddelande.



Har Tina Mehrafzoon pojkvän eller flickvän?

Huruvida Tina Mehrafzoon har partner är ingenting som framgått.

Tina Mehrafzoon familj – har hon barn?

Nej, Tina Mehrafzoon har inga barn.

Har Tina Mehrafzoon diabetes?

Ja.

Under en tid som tolvåring hade Tina under en period känt sig ovanligt trött. Efter att hon kom hem efter ett läger över påsken sov hon nästan tre dagar i sträck. Det var hennes mamma som började ana oråd vilket fick henne att boka in Tina på en tid på vårdcentralen. Läkarna kunde då konstatera att hon hade diabetes typ 1.



Under årens gång har Tina pratat öppet om sin diabetes. Hon berättade bland annat om en läskig händelse som ägde rum under en period då hon bantade. Tina var då i 20-årsåldern. Hon bodde då hos sin bror och hade bra värde när hon gick och la sig, men vaknade inte på morgonen på grund av för lågt blodsockervärde.

– Min bror blev så klart skärrad och ringde på ambulans. Det var en otäck upplevelse för både honom och mig, fortsätter Tina. Efter den incidenten var Tina rädd för att somna på kvällarna i fall hon inte skulle vakna upp på morgonen.

Tina Mehrafzoon. Bildkälla: Jessica Gow/TT

Men hon skaffade då en CGM-mätare som sedan gjorde att hon kunde känna sig trygg, Detta berättade hon för Diabeteswellness.



Har Tina Mehrafzoon Instagram?

Ja. På Instagram heter @tinamehrafzoon.