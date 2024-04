Malin Åkerman om Eurovision: “Påtryckningar om bojkott”

Om mindre än en månad är det dags för Malin Åkerman, 45, och Petra Mede, 54, att inta Eurovision-scenen som programledare i Malmö.

Årets tävling har präglats av både bojkott och hot. Flera artister har vädjat till produktionen att utesluta Israel på grund av det rådande kriget i Gaza. Nu berättar Malin för Aftonbladet vad hon känner kring musiktävlingen.

Malin Åkerman under inspelningen av filmen "Ett sista race". Bildkälla: Adam Ihse/TT

"En hemsk tid i världen"

Många är emot det faktum att Israels bidrag kommer medverka i årets upplaga av Eurovision Song Contest, trots situationen i Gaza.

Flertalet artister har valt att inte medverka och därmed bojkotta musikprogrammet, som sänds under maj månad.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om att polisen gör sig redo för demonstrationer och oroligheter under ESC.



– Alla vill ju samma, ingen vill att fler ska dö i världen. Det är en hemsk tid i världen just nu, säger Malin.



Bildkälla: Adam Ihse/TT

Malin Åkerblad om ESC: "Kan inte låta rädslan vinna"

Malin Åkerblad är inte orolig för sin medverkan som programledare i Eurovision. Hon berättar att SVT har utlovat hög säkerhet och att hon litar på kanalen.

– Jag är där för att göra en show. The show must go on. Du kan inte låta rädslan vinna, du måste låta kärleken skina. Det här är en show som handlar om musik och kärlek och det är därför jag är där, konstaterar hon.



Malin har inte upplevt några påtryckningar om bojkott. Hon poängterar att hon vill prata om tävlingen, inte politiken runt om. Därmed kommer hon alltså inte hoppa av ESC, likt det som andra har valt att göra.

Finalen av "Eurovision Song Contest" 2024 infaller på lördagen den 11 maj.