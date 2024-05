Carolas hårda känga mot Barbie Thug: "Satanistisk ritual"

Eurovision Song Contest 2024 avgjordes under lördagen med dramatik in i sista sekund. Under tävlingen var det flera bidrag som väckt starka känslor hos tittarna, bland annat Israels Eden Golan, vars medverkan länge varit omdebatterad.

Svenska artisten Carola Häggkvist hade däremot sin kritik riktad åt ett annat håll. På Instagram passar hon nämligen på att uttrycka sin förskräckelse över Irlands artist Bambie Thug:

– Satanisk ritual på scen inför miljonpublik, skiver hon i inlägget.

Nyheter24 har tidigare skrivit om tittarnas kritik mot Irlands Bambie Thug. Både på X och i Eurovisiongrupper på Facebook har tittare höjt på ögonbrynen.

Anmärkningarna kommer bland annat från föräldrar som anser att Bambie Thugs framträdande är läskigt, men också personer som associerar låten med djävulsdyrkan:

"Västa jag sett! Föräldrar lär få problem med nattning ikväll".



"Nej jag ser inte det "coola" med skrik och djävulsdyrkan. Sorry. Ser inget "fräscht" med detta över huvud taget.".

"Hur kan folk se detta som nytänk? Hen la en förbannelse över oss alla".

Carolas känga till Bambie Thug: "En hord av demoner"

På Instagram var Carola inte blyg inför att kritisera bidraget. Hon menar att både låten och framträdandet gör henne illa till mods, eftersom låten i hennes ögon är satanistisk.

Under Instagram-inlägget står det:

"Sen var det det med Irlands bidrag... Satanisk ritual på scen inför miljonpublik och människor som inte valt att få en hord av demoner skrikna emot sig. Vad händer..?"

Carola jämför sedan Bambie Thugs satanistiska framtoning med sina egna gudfruktiga låtar, som hon menar inte skulle tillåtas på eurovisionscenen:

"Eller e det bara jag och några fler, som reagerade? Som om jag skulle stå och sjunga att Jesus är uppstånden och blodet renar oss från all synd, på repeat!! I tungotal. Hade jag fått det..? Troligen inte. Är det något vi bör bevara nu så är det att hålla våra hjärtan varma & rena, tror jag. Vad tror du?"

