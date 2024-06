Bonde-Ellinor avslöjar sitt nya jobb: "Äntligen!"

Ellinor Eke-Göransson blev känd för svenska folket som "Bonde-Ellinor" när hon 2021 sökte kärleken i det folkkära TV4-programmet.

Ellinor Eke-Göransson och Filip Nilsson blev ihop efter Bonde söker fru 2021

Ellinor hade skrivit till bonden Filip Nilsson, men han valde att gå vidare med deltagaren Lina Larsson. Men deras relation rann ut i sanden – och när TV4 gjorde ett uppföljningsprogram och besökte Filips gård i Strömsholm så bjöds tittarna på en rejäl chock. Ellinor Eke-Göransson hade nämligen flyttat in på gården.

– Jag tror att vi kommer att kunna göra varandra väldigt lyckliga under en lång tid framöver, sa Ellinor i programmet.

Filip Nilsson och Bonde-Ellinor. Bildkälla: TV4

Filip Nilsson och Ellinor Eke Göransson på gården. Bildkälla: TV4

Men ett år senare så meddelade Ellinor att paret gått skilda vägar. Vad exakt som hände mellan paret är fortfarande ingenting som varken Ellinor eller Filip har gått ut med.

"Året som gått har varit bland det bästa i hela mitt liv. Samtidigt har det orsakat mer smärta och sorg än jag någonsin kunnat ana", skrev Ellinor på Instagram.

Efter att förhållandet med Filip gick i kras har Ellinor ändå tagit vara på livet till max. Hon har har fullt upp med flytt till Stockholm och jobb med stora tv-produktioner som Robinson och Bonde söker fru – men då bakom kameran.

Ellinor Eke-Göransson tillbaka i Bonde söker fru – Andra sommaren 2025

Men nu är Ellinor tillbaka framför rutan igen. Idag står det nämligen klart att Ellinor gör comeback i TV4:s spinoff Bonde söker fru – Andra sommaren. Premiären blir 2025 och programledaren är Linda Lindorff.

I det nya programmet får fem bönder från tidigare säsonger en ny chans att hitta kärleken igen. Bönerna som syns i det nya programmet är många "gamla favoriter".

– Bonde söker fru har under årens lopp haft en rad fantastiskt karismatiska bönder som snabbt blivit tittarfavoriter hos folket hemma i sofforna. I många fall har det blivit livslång kärlek, men det finns några som fortfarande letar efter den rätta. Därför ger vi nu fem tittarfavoriter en ny chans att hitta kärleken i tv igen, säger Linda Lindorff i ett pressmeddelande.

Bonde Söker Fru – Andra Sommaren 2025. Bildkälla: TV4

Alla deltagare i Bonde söker fru 2025

Per Solberg, 39 år, skogsbonde, Vimmerby.

Per medverkade i säsong 13 av Bonde söker fru, men är nu singel sedan ett par år. Han tror starkt på hela konceptet då det fungerade sist, även om det inte varade livet ut. Per är en positiv glädjespridare, som förutom att arbeta med skogen även förmedlar gårdar och att spela musik på fritiden. Per är gudfar till sina syskonbarn och missar aldrig en fotbollsmatch när de spelar. Pers dröm är att hitta sin soulmate, och förhoppningsvis få egna barn i framtiden.

Per Solberg. Bildkälla: TV4

Sven-Arne Eriksson, 58 år, kött-och skogsbonde, Ockelbo.

Sven-Arne fann kärleken då han var med i Bonde söker fru för 12 år sedan under säsong 7. Han hoppas finna någon att spendera tid med, både på och utanför dansgolvet. När sonen börjat ta över gården och så är Sven-Arne sugen att på nytt hitta en partner på att dela sina intressen med och att skapa nya minnen ihop. Kanske åka på weekend eller solsemester ihop? Eller varför inte en yogaresa?

Sven-Arne Eriksson. Bildkälla: TV4

Ellinor Eke Göransson, 30 år, journalist, Linköping.

Ellinor medverkade i säsong 16 av Bonde söker fru, och var då brevskrivare till bonden Filip. Hennes kärlekshistoria fick då ett abrupt slut och har engagerat många tittare som unnar henne kärlek på nytt. Ellinor är uppvuxen på en grisproduktionsgård och har hållit på med hästar hela livet. Idag kombinerar hon ett liv som journalist i stan med det lantliga gårdslivet. Hon tycker om att resa och uppleva äventyr, men även umgås med vänner och familj. Drömmen är att hitta den stora kärleken som hon i framtiden ser sig bo ihop med på landet.

Ellinor Eke Göransson. Bildkälla: TV4

Sigrid Bergåkra, 51 år, hästbonde, Sörömåsen.

Sigrid medverkade i säsong 11 och gjorde ett starkt intryck med sin längtan efter passion som hon till sist fann i programmet, även om det inte höll i längden.

Ett par år senare friade hon till en annan man under Bonde söker Frus 15-års jubileum, en förlovning som senare bröts. De senaste tre åren som singel har Sigrid fokuserat på sitt entreprenörskap och sina tre döttrar. Idag söker hon en trygg person som hon kan diskutera tankar och känslor med, och som vintertid kan tänka sig en resa till solen.

Sigrid Bergåkra. Bildkälla: TV4

Dino Choreftis, 51 år, olivbonde, Rhodos.

Dino var en av deltagarna i årets säsong av Bonde söker fru – jorden runt. Dino har sedan inspelningarna varit med om två tuffa MC-olyckor. Han är helt återställd idag, men tiden i sjukhussängen fick honom att reflektera över hur viktigt det är att dela livet med någon i fina såväl som svåra stunder.

Dino är grekisk-svensk och uppvuxen på Rhodos där han driver en stor oliv-och tomatgård. På senare tid har en längtan efter att spendera mer tid i Sverige växt sig starkare. Dino söker en framåt och aktiv tjej som uppskattar solnedgångar från segelbåten.

Dino Choreftis. Bildkälla: TV4