Under våren 2024 har Tuva Novotny synts i huvudrollen i Viaplays dramakomedi ”Allt och Eva”. I den hyllade serien väljer Eva att skaffa barn på egen hand via insemination i Danmark. När donatorn senare dyker upp i Stockholm trasslar karaktären Eva in sig mer och mer i sina lögner. Regissör och manusförfattare är Johanna Runevad, och hon var en av anledningarna till att Tuva Novotny gärna ville göra rollen som Eva.

– Det är sällan man läser naturliga repliker, spännande situationer och så bra karaktärer. Allt var bra, tyckte jag. Och då är det ju kul att vara med, har hon sagt till Nyheter24.

Tuva Novotny. Foto: Claudio Bresciani/TT

Tuva Novotny spelade Nora i "Skilda Världar"

Under sin karriär har Tuva Novotny synts i en rad filmer och tv-serier, men hon slog igenom i tv-serien “Skilda världar” i slutet av 1990-talet.

“Skilda världar” brukar beskrivas som Sveriges första såpopera, och mellan åren 1996 till 1999 sändes serien fem dagar i veckan på TV4. I totalt sex säsonger lockade “Skilda världar” en stor publik, och det allra sista avsnittet sändes den 1 maj 2002.

Inspelningen av "Skilda världar". Foto: Pawel Flato/TT

Skådespelarna i "Skilda världar"

Handlingen i “Skilda världar” kretsar kring tvillingarna Daniel, spelad av Bengt Dalqvist, och Sandra, spelad av Lina Pleijel, som separerades vid födseln. Men efter att Daniel och Sandra inlett en kärleksaffär uppdagas deras släktskap.

Skådespelarna Lina Pleijel och Bengt Dahlqvist år 1996. Foto: Sören Andersson/TT

I rollerna syntes även bland annat Nina Gunke, Jessica Sandén, Rakel Wärmländer, Gunnar Mosén, Albin Flinkas, Bengt Braskered och Tuva Novotny.

Tuva Novotny om "Skilda världar"-skådisarna

I “Skilda världar” spelade Tuva Novotny karaktären Nora Strandberg, och blev då ett välkänt namn bland hela svenska folket. Novotny var 17 år när serien hade premiär, och medverkade i “Skilda världar” i fyra års tid. För Nyheter24 har hon berättat om sin relation till resten av skådespelarna i “Skilda världar”, nästan 25 år efter inspelningen.

Har du stött på någon i “Skilda världar”-gänget i dag?

– I “Allt och Eva” syns ju Bengt Braskered som är en gammal kollega från “Skilda världar”.

Har du kontakt med några andra?

– Det är ganska många som jobbar (i branschen, reds anm). Men jag vet inte om jag har särskilt mycket kontakt med några andra.

