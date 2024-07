Detaljen i Allsång på Skansen väcker avsky: "Obehagligt"

Under tisdagen var det dags för Allsång på Skansen, och trots att programledaren Pernilla Wahlgren, 56, bara dagar innan hade blivit rejält matförgiftad så gjorde hon succé på Sollidens scen.

Det var under en semester i Spanien som Pernilla, efter att ha druckit en Strawberry Daiquiri på ett hotell, blev rejält dålig. Hon fick hänga över toaletten hela natten, och dagen efter var hon "jäkligt mör".

– Det var inget kul, inget kul alls, berättade Pernilla i ett klipp på sin Instagram Story.

LÄS MER: Pernilla Wahlgren hastigt sjuk före Allsång på Skansen

Smash Into Pieces väckte starka reaktioner

Under det femte programmet av Allsången så uppträdde bland andra Maja Francis, Smash Into Pieces och Norlie & KKV. Och det svenska rockbandet Smash Into Pieces väckte starka reaktioner med sitt framträdande, där de körde låten Six Feet Under, som även var deras tävlingsbidrag i Melodifestivalen 2023.

Bandet som bildades år 2008 i Örebro utgörs av medlemmarna Benjamin Jennebo, Per Bergquist, Chris Adam Hedman Sörby och den mystiska trummisen The Apocalypse DJ.

Smash Into Pieces med Pernilla Wahlgren på Allsångs-scenen. Bildkälla: Mickan Mörk/TT Bild

Den sistnämndes signum är en rejäl mask som täcker ansiktet. Att täcka sitt ansikte har de senaste åren blivit någon av en trend bland artister. I Sverige har bland andra rapparen 1.Cuz, EPA-stjärnan Fröken Snusk och EPA-duon Hooja alla mask.

I en intervju med Nyheter24 berättade "Fröken" vilka det är som verkligen vet vem hon är bakom den rosa masken.

– Det är bara mina kollegor, min familj och en nära vän, berättade hon då.

LÄS MER: Det här är personerna som vet vem Fröken Snusk är bakom masken

Tittarna rasar mot The Apocalypse DJ: "Borde vara förbjudet"

Att en av medlemmarna i Smash Into Pieces var maskerade är något som har fått flera tittare att reagera. I kommentarsfältet på både Pernilla Wahlgrens Instagram och även på SVT:s dito så har det under de senaste timmarna kommit in flera kommentarer med hård kritik från upprörda tittare.

Pernilla Wahlgren intervjuar bandet på scen. Bildkälla: SVT

Trummisen i Smash Into Pieces bär mask. Bildkälla: SVT

"Det borde vara förbjudet att medverka i Tv mm och uppträdande när de bär mask på sig … jag tycker personligen att det är obehagligt att inte se personen i fråga"

"Precis det borde inte vara tillåtet alls att medverka i allsång på skansen med mask på sig"

"Det är både otrevligt och obehagligt. Förstår inte alls att det är OK?"

Andra tog gruppen i försvar och skrev saker i stil med:

"Till alla er som skriver illa om människor, som uppträder med mask på sig: Låt dom vara ifred