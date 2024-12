Årets julkalender Snödrömmar i SVT har blivit en omedelbar succé, och enligt statistik från MMS som mäter tv-tittandet i Sverige så har varje avsnitt lockat över en miljon tittare varje dag. Och det bara linjärt. Online så har varje avsnitt kring 800 000 tittare.

Skådespelarna Hedvig Åhrén och Ellá Márge Nutti från årets julkalender Snödrömmar på SVT. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Finns Gavmofjäll och Lilluma på riktigt?

Snödrömmar handlar om de sydsamiska systrarna Ristin och Aila vars familj driver en skidresort i Gavmofjäll i en kommun som i serien heter Lilluma. För den vetgirige så existerar varken Gavmofjäll eller Lilluman i verkligheten, något som Borås tidning skrivit om – men i Snödrömmarnas magiska värld är ju allt möjligt...

För att hålla en skidanläggning "up and running" är snön A och O – men just det här året har snön uteblivit. Det resulterar i att Ristin och Aila plötsligt blir indragna i ett mysterium, där de ska försöka knäcka gåtan: varför har snön inte kommit?

Julkalendern på SVT har blivit en stor succé. Bildkälla: SVT

Snödrömmar inspelningsplats – var spelas SVT:s julkalendern 2024 in?

Att få den snölösa vintern att se verklig ut var en riktig utmaning. I september 2023 drog inspelningarna igång och pågick sedan i två och en halv månad. För Hänt berättar regissören Jonas Wallerström att de fick ta till ett tidskrävande knep för att få miljön att se så äkta ut.

– Framför allt är det ju svårt att spela in i en årstid som inte finns. Alltså snö-lös vinter. Det fick inte snöa men inte heller vara löv på träden, säger han till Hänt.

Teamet fick helt enkelt plocka bort löven från träden i efterhand så att det skulle se mer vinterlikt ut.

De vackra miljöerna i julkalendern har fått tittarna att haja till hemma i sofforna, och en fråga som kanske väcks är var julkalendern har spelats in egentligen?

Älvsbyn. Bildkälla: Anders Alm/TT Bild

– Det är filmat i Kåbdalis i Norrbotten stora delar, och sedan i Stockholm och i Älvsbyn, avslöjar regissören för Hänt.

För den som tycker att Älvsbyn låter bekant så är "Norrbottens pärla" faktiskt hemort för prinsessan Sofia. När prinsessan Sofia nyligen fotograferades för Vogue Scandinavia så togs flera bilder i just Älvsbyn, som givetvis en speciell plats i hjärtat för Sofia. I modereportaget bär prinsessan dessutom sin egna Älvdalsdräkt.

– Det var jättekallt ute och hon frös, men hon bara bet ihop och tyckte att det var otroligt roligt, berättade Vogues chefredaktör Martina Bonnier för Expressen.