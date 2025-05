Per Morberg sågar Masked Singer: "Ultimat förnedring"

Per Morberg var pirathajen i Masked Singer 2024

Under säsongen som sändes 2024 så var kocken och skådespelaren Per Morberg en av deltagarna. Han var nämligen pirathajen, har Metro Mode rapporterat.

I programmet berättade Per Morberg vad det var som fick honom att ställa upp i programmet.

Morberg och Mauri gör program på TV4

Men nu – ett år efter att programmet har sänts så är det lite annat ljud i skällan. Under våren är det premiär för Per Morbergs nya reseprogram som han gör tillsammans med Mauri Hermundsson. Den något oväntade duon tar sig an uppdrag världen över – det kan handla om att äta fermenterad haj, utöva judo på elitnivå eller sova i pyttesmå kapslar i Japan.