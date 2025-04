Hur gammal är Per Morberg?

Per Morberg föddes den 23 juni 1960. Det innebär att han i skrivande stund är 64 år gammal, och kring midsommar 2025 fyller 65 år.

Per Morberg längd – hur lång är han?

Per Morberg är enligt filmdatabasen Imdb 180 centimeter lång.

Per Morberg förmögenhet – hur rik är han?

Enligt de senaste siffrorna från Alla Bolag så finns det tillgångar på kring 15,3 miljoner kronor i Per Morbergs bolag DRAMAB.

Per Morberg och Mauri – vad heter deras program och när har det premiär?

Per Morberg har tidigare haft matrelaterade program på TV4 i form av Vad blir det för mat, Jakt och fiske och Sveriges mästerkock. Det var nästan 10 år sedan. I vår gör Morberg comeback på kanalen med det nya reseprogrammet Mauri och Morberg – På en liten resa.

Där ska den något oväntade duon Per Morberg och Mauri Hermundsson resa runt i världen. Bland annat besöker de Argentina, Japan och Sydafrika. Under sin resa träffar de även på svenska kändisar så som Mikael Persbrandt och Carola Häggkvist.

– Jag har jobbat i den här branschen i 50 år. Det här är det värsta och det bästa jag någonsin har gjort, sa Per Morberg om programmet i ett pressmeddelande från TV4.

Per Morberg ung – hur såg han ut?

Per Morberg slog igenom i slutet av 1980-talet – så det finns en hel del bilder från när Per Morberg var ung. Nyheter24 har rotat fram en del glömda guldkorn!

Per Morberg filmer – vad har han varit med i?

Han har varit med i flera olika Beck-flmer så som Lockpojken (1997), The Money man (1998) och Hämndens pris (2001).

År 2004 var Per Morberg med i Så som i himmelen, och året därpå var han med i Wallander-filmen Mörkret och år 2009 i Wallander-filmen Vålnaden. År 2013 var han med i Hur många kramar finns det i världen, och sedan dess har han även synts i tv-serien Sjölyckan och i miniserien Clark.

Per Morberg Rederiet - Var han med där?

Ja, Per Morberg var med i kultserien Rederiet där han spelade den elake maskinisten Viggo Strieber. Rollen blev Per Morbergs genombrott – men inget han var särskilt stolt över. I sitt sommarprat år 2010 så berättade Per Morberg hur han såg på rollen.