Tina om stora förändringen i Sveriges Mästerkock: "Gud nej"

Tina Nordström blev inte tillfrågad om ändringen: "Det hade jag inte velat heller"

– De ska sända Mästerkocken hela året så den nya juryn ska köra under hösten. Det är inte mer än så. Vi ska också köra på för Mästerkocken är så populärt och det är väl härligt. Det kommer att vara jättemycket Mästerkocken, alla kan vara lugna, berättar hon.

Producenten avslöjar - dubbla säsonger av Sveriges mästerkock

Att köra dubbla säsonger innebar att det krävdes två olika jurys. Att slänga in en ny jury, har skapat skämt mellan den "nya "och "originaljuryn".

Han förklarar att höstsäsongen drar igång 24 augusti, och består av Mischa Billing, Niklas Ekstedt och Thomas Sjögren. Under hösten ska en säsong spelas in för att sändas under nästa vår.