Allt du vill veta om killarna i Bachelor 2021

Förra året säsong av Bachelor Sverige ställdes in på grund av coronapandemin och alla kärlekstörstande tv-tittare fick ha ordentligt med is i magen under sin väntan på nästa säsong.

Men måndag 6 september är det äntligen dags för ungkarlarna Simon Lindström och Sebastian Martinsson att söka kärleken i Bachelor 2021.

Ungkarlarna Simon Lindström och Sebastian Martinsson. Foto: Pressbild/TV4

I det vackra Rhodos kommer killarna att dejta ett gäng tjejer från olika delar av Sverige som allihopa vilt kommer att skjuta efter killarna med amors pilar.

Men vilka är då Simon och Sebastian? Var kommer de ifrån? Vad jobbar de med?



Jo. Det har vi nämligen tagit reda på.

Simon Lindström

Hur gammal är Simon?

Simon är 30 år gammal och fyller år den 8 januari. Han har därmed stjärntecknet Stenbock.

Vad arbetar han med?

Han jobbat inom marknadsföring och driver eget företaget, samtidigt som han jobbar extra som modell.

Var bor han?

Simon bor i Hägersten, Stockholm.

Följer han några kända ansikten på Instagram?

Simon följer bland andra Johanna Nordström, Zara Larsson, Samir Badran och Klas Gustavsson.

Vad heter han på Instagram?

På Instagram heter Simon beerbelly.

Sebastian Martinsson

Hur gammal är Sebastian?

Sebastian är 28 år gammal och fyller år 17 februari och har därför stjärntecknet Vattuman.

Vad arbetar han med?

Sebastian arbetar inom läkemedelsbranchen. Han är även en hyvens ishockeyspelare.

Var bor han?

Sebastian bor i Södertälje, Stockholm.

Följer han några kända ansikten på Instagram?

Sebastian följer bland andra Bachelorette-profilen Julia Franzén.

Vad heter han på Instagram?

På Instagram heter han sebastian.martinsson.