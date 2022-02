Därför vägrar Levin och Izabella i Farmen säga om de är tillsammans

Vi har kommit halvvägs i den nervkittlande säsongen av Farmen, som hittills har bjudit på allt ifrån hemliga hångel till intriger och läggmatcher.

Men något som det tisslats och tasslats riktigt mycket om det, det är den spirande romansen mellan deltagarna Levin och Izabella. Det har inte gått att undgå deras kemi i huset, och när Levin tvingades lämna kunde inte Bella hålla tillbaka tårarna.

Farmen-Izabellas avslöjande – om hemliga pojkvännen

Både Levin och Izabella har berättat att de pratas vid nästan varje dag, och i en tidigare livesändning på Facebook avslöjade plötsligt Izabella att hon har pojkvän.

– Jag är ju upptagen. Så ja, så är det.., sa Farmen-Izabella kryptiskt.

Men vem den okända pojkvännen är, det förblev okänt – trots otaliga påtryckningar från den nyfikna tittarna.

Foto: Instagram

Farmen-Izabella: "Om ni inte har märkt..."

När Levin, Izabella, Keshia och Jonas bjöd in till en ny Farmen-live under söndagen var tonen fortsatt kryptisk. Under samtalets gång vällde det in frågor om Levin och Izabella, och huruvida de är tillsammans.

Till slut kunde inte Jonas låta bli att nämna elefanten i rummet.

– Det är väldigt mycket "Är Bella och Levin tillsammans?", "Vad händer?", sa han i liven.

– Om ni inte har märkt, så medvetet ignorerar vi de frågorna för att vi sparar det till sitt egna tillfälle, då ni ska få höra allt. Allt, så det kommer, svarade Bella.

– Vi ska ju träffas nästa helg, fyllde Levin i.

Ja, romansen mellan Farmarna förblir minst sagt spännande!