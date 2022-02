Högt uppe på en kulle i området Bel Air i Los Angeles, USA, ligger ett hus så lyxigt att det hade kunnat höra hemma i en Bond-film. Men ingen har någonsin bott i huset som går under namnet "The One", skriver SVT.

2010 köpte fastighetsinvesteraren Nile Niami den gigantiska tomten där han ville bygga det mest extrema huset som någonsin skapats. I fastigheten kan man hitta garageplatser för 50 bilar, 42 badrum, 21 sovrum, en egen nattklubb, bowlingbana och vinkällare som rymmer 10 000 vinflaskor.

Entreprenören Nile Niami gick i konkurs av sitt drömprojekt. Foto: Stella Pictures

Foto: Stella Pictures

Auktioneras ut för 295 miljoner dollar

Den ursprungliga prislappen för huset var 500 miljoner dollar. Inte undra på att fastigheten länge varit en snackis. Huset tog tio år att bygga och lämnade Niami med skulder på flera hundra miljoner dollar och när ingen ville köpa huset för det saftiga priset en halv miljard dollar gick Niamis företag i konkurs och investeraren lämnade landet.

Myndigheterna i Los Angeles har beslagtagit huset som nu ska säljas på exekutiv auktion. Startpriset ligger på 295 miljoner dollar, en prislapp som skulle göra det till USA:s dyraste bostad någonsin.

Och även om huset skulle auktioneras ut till ett lägre pris kan det troligtvis ändå slå rekord. Nuvarande rekordet för USA:s dyraste bostad ligger just nu på 238 miljoner dollar, rapporterar SVT.

Se bilderna från det omtalade huset nedan.

Foto: Stella Pictures

