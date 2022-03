Över två miljoner har flytt Ukraina sedan Rysslands invasion den 24 februari. Av dem har cirka 4 700 tagit sig till Sverige och trycket på Migrationsverket är högt. Allt fler privatpersoner öppnar upp sina hem för flyktingarna, något myndigheten är tacksamma för, rapporterar Aftonbladet.

Engagemanget för att hjälpa det ukrainska folket har varit stort hos svenskarna.

Bland annat har Nyheter24 rapporterat om svenska volontärgrupper som åkt ned till Polen med buss för att erbjuda ukrainare på flykt skjuts till Sverige.

Läs också om svenske Jesper Söder som är på plats i Ukraina för att hjälpa till i striderna.

Migrationsverket ber om hjälp

Guna Graufelds, tf presschef på Migrationsverket, berättar för Aftonbladet att de har sett ett “jättestort” engagemang från allmänheten och säger också att civilsamhället har tagit en aktiv roll i att hjälpa till med flyktingsituationen.

Men trots att ett stort antal privatpersoner har öppnat upp sina hem för flyktingarna så behöver Migrationsverket ytterligare hjälp. Antalet boenden i myndighetens mottagningssystem är begränsat och det tar tid att utöka, därför har det bett landets länsstyrelser om hjälp med evakueringsboenden.

– Det handlar om bostäder där de sökande kan vara under en förhoppningsvis kortare period och som är av enklare karaktär såsom skolor och gympahallar. Så behovet är väldigt stort av att få in bostäder och det behöver vi få in snabbt, säger Graufelds till tidningen.

Europa har aktiverat masskyddsdirektivet – för första gången

EU har för första gången aktiverat det så kallade masskyddsdirektivet. I enlighet med direktivet har Migrationsverket förberett 30 000 bostäder som ska vara på plats inom några månader för de som söker asyl eller uppehållstillstånd.

De som beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har samma rättigheter som asylsökande. Det vill säga rätt till sjukvård, boende, dagersättning från Migrationsverket samt att barn även har rätt till skola.

Ukrainska flyktingar köar utanför Migrationsverket i Sundbyberg. Foto: Janerik Henriksson/TT

Privatpersoner får ingen ersättning

Av juridiska skäl kan Migrationsverket inte erbjuda privatpersoner som öppnar upp sina hem för flyktingar någon ekonomisk ersättning. Det beror på att myndigheten inte kan placera asylsökande hos privatpersoner.

Det är dock upp till var och en att öppna upp sitt hem för asylsökande om de vill, med undantag för ensamkommande barn.

Ett antal av de nästan 5000 ukrainska flyktingarna som tagit sig till Sverige är ensamkommande barn. Graufelds säger att för att barn utan vårdnadshavare ska omhändertas på rätt sätt och få alla sina behov tillgodosedda ska de alltid sättas i kontakt med sociala myndigheter.

I dagsläget bor cirka 70 procent av de ukrainska flyktingar som registrerat sig hos Migrationsverket hos privatpersoner, men de kan när som helst vända sig till Migrationsverket för att få hjälp med annat boende om behovet uppstår.

Vill du hjälpa ukrainska flyktingar? Då behöver du ha koll på det här

Migrationsverket har sett andra initiativ till att hjälpa till utöver att folk öppnar upp sina hem.

Bland annat har volontärer varit och delat ut mat till ukrainare som köar utanför Migrationsverket berättar Graufelds för Aftonbladet.

Hon säger också att hon välkomnar engagemanget, som hon beskriver som “jättefint”, från civilsamhället.

Vill du också hjälpa till och erbjuda flyktingar boende? Då finns det lite saker som är viktiga att veta: