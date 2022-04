Polisen Filip Pelas har över 51 tusen följare på Instagram och har varit mycket omtalad i media då han öppet delar med sig av erfarenheter runt polisyrket.

Nyheter24 har intervjuat polisen som tidigare yttrat sina åsikter angående de våldsamma upploppen som pågår i flera städer i Sverige.

– Det är mycket frustrerande såklart att veta om att mina kollegor skadas. Vi finns för att hjälpa och rädda människor. Att folk ger sig på oss är fruktansvärt, säger Filip Pelas till Nyheter24.

"Träffar på personer med skjutvapen"

Polismannen berättar nu att flera av hans poliskollegor inte kan tänka sig att jobba ute i förorterna.

– Jag förstår att kollegor inte vill jobba där, våldet eskalerar och förra sommaren mördades en kollega i ett utsatt område. Jag har själv arbetat i förorter och det är inte alls ovanligt att vi träffar på personer med skjutvapen och kniv där, säger han.

Filip Pelas understryker att flera kollegor inte känner att det är värt att arbeta under sådana förhållanden, och att poliser kan önska men inte välja helt fritt var de vill arbeta.

Polisen Filip Pelas: "Ett extraordinärt misslyckande"

När Nyheter24 frågar polisen vad han tror kan göras bättre från polisens sida för att motverka framtida upplopp understryker han att fler kollegor behövs men även att befogenheter bör utökas.

– Vi är för få poliser som jag skrev i inlägget, vi ligger på botten av länder i Europa bland polistäthet. Sen tror jag vi behöver ta efter övriga länder i Europa och utöka våra befogenheter så att vi kan använda vattenkanoner, gummikulor, tårgas i större utsträckning, säger han och fortsätter:

– Majoriteten av kollegorna ville ge sig in mot de kriminella som härjade vid polisbilarna. Poliskollegor satt i timmar och bara väntade att gå in och ta sig an de kriminella men fick nej från ledningen. Detta är ett extraordinärt misslyckade jag inte skådat inom de åren jag arbetat.

"Mina kollegor slutar"

Filip Pelas berättar även för Nyheter24 att många har hört av sig till honom på Instagram efter att han delat med sig om sina åsikter i ett inlägg.

Enligt honom har många som hört av sig varit lika upprörda över upploppen som just nu sker i flera städer i Sverige. Han uppger att en del som hör av sig är rädda och förtvivlade, och vill att poliserna ska fortsätta orka och kämpa.

– Den största konsekvensen som jag ser i allt detta är just om fler av mina kollegor slutar. Det skulle få så allvarliga konsekvenser att jag knappt vågar tänka på det. Då skulle det inte finnas någon att ringa om man blir utsatt för brott och ingen skulle finnas att förebygga brott och skapa trygghet där ute, säger Filipa Pelas.

Polisen understryker att det behövs hjälp från hela samhället och att fler krav bör ställas.

– Konsekvenserna för att göra fel i Sverige är för få, stökiga ungdomar får bete sig illa i skolan och kriminella skrattar åt vår lagstiftning. De kriminella får inga allvarliga straff när de begår grova brott, så dom fortsätter såklart, säger han till Nyheter24.