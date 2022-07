Omkring 17.30 i torsdags hittades en svårt skadad flicka vid ett skogsparti vid en skola i Morö Backe i Skellefteå.

Polisen, som inledningsvis var förtegna om offrets identitet, gick under fredagen ut med att det rörde sig om en flicka under 15 år. Under måndagen vårdades hon fortfarande på sjukhus med allvarliga skador.

Här kan du läsa Nyheter24:s summering av mordförsöket i Skellefteå.

Pojke under 15 år misstänks för brottet

En pojke, även han under 15, misstänks ha orsakat henne skadorna och händelsen rubriceras som försök till mord.

Under onsdagen meddelar utredningsledaren Anders Nyberg för SvD att pojken också misstänks för grov våldtäkt mot barn.

– Han delgavs även den misstanken i lördags. Det enda jag kan säga där är att det finns tillräckligt stöd i utredningen nu för att även den rubriceringen föreligger, säger Andreas Nyberg till tidningen.

Sedan i lördags har inga ytterligare förhör gjorts med den misstänkte pojken.

Den skadade flickan har inte kunnat höras

Enligt Nyberg har den unga flickan fortfarande inte kunnat höras och hennes skadeläge bedöms som oklart.

– Det beror på hennes skadeläge. Närmare vill jag inte gå in på skadorna, det beror dels på att skydda utredningen men också på att det är integritetskänsliga uppgifter, säger Andreas Nyberg till SvD.

