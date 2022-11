Så här mycket kostar det att ha din julbelysning tänd

Nu är tiden kommen då hemmen pyntas med ljusstakar, julstjärnor och julslingor. Julen är verkligen ljusens högtid och det märks när ljusen dras fram ur sina gömmor.

Det är nog ingen som missat att julens elpriser väntas skjuta i höjden, och just under den stämningsfulla högtiden är det många som pyntar sina hus och fönster med lite extra belysning.

Ofta står flera ljuskällor tända i flera timmar under de mörka timmarna och skapar en mysig julkänsla – men vad kostar det egentligen att låta julljusens lågor stå på för fulla varv?

Hur mycket el drar adventsljusstaken?

De ljuskällor som ofta används under julen är de ljus som står på bordet eller fönsterbrädan. De skapar en mysig julkänsla när man ser dem i fönstren längs gatorna.

De små ljusstakarna är ofta tända under 12-15 timmar per dygn, vilket leder till elförbrukning på i snitt 6,65 kronor per el, något Elon räknat ut. Om du har tre adventsljusstakar tända under en hel månad kostar det dig cirka 19,95 kronor.

En rekommendation är att stänga av de ljus som inte behöver vara tända under dagen. Det är även bra oavsett om du har små eller stora adventsljusstakar att byta ut vanliga glödlampor till LED-lampor.

Hur mycket el drar ljusslingorna i julgranen?

Till jul köper många den traditionsenliga julgranen och fyller barrgrenarna med pynt- och ljus. Ofta står granen i vardagsrummet för att skapa en riktig julkänsla för hela familjen.

I dag finns det många olika variationer av julgransljus och färgkombinationer, och i många hushåll använder man sig av ljusslingor runt julgranen.

Det är bra att känna till att det kan skilja en hel del i elförbrukningen beroende på om du använder en gammal ljusslinga med små glödlampor eller en ny med LED-lampor.

Julgransbelysning utan LED-lampor med totalt 16 lampor och 3W per lampa, kostar i snitt cirka 54 kronor att ha tänd i 12 timmar per dag i 31 dagar.

Foto: Gorm Kallestad/NTB

Hur mycket el drar utomhus ljusslingorna?

Använder du julbelysning till din balkong, terass eller bor i ett hus där mycket julbelysning i någon form tar plats är det viktigt att ljuset är slittåligt – och kan stå emot snö, kyla och smuts.

Enligt Elon kan en utomhusslinga på 7,4W med 240 lampor kosta 8,06 kronor att ha tänd i 12 timmar per dag i hela 31 dagar. Om en slinga om tolv meter med 80 led-lampor är tänd 15 timmar per dygn kan det kosta upp till 19,53 kronor per månad.

Använder du även ett batteridriven ljusslinga kan det gå åt flera batterier under de ljusa timmarna. Då kan det vara bra att alltid använda uppladdningsbara batterier.