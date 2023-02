Känd kaffekedja tog 47 000 kronor – för två kaffe

Hur mycket är du redo att betala för gott kaffe? Många tycker nog att det räcker med undra hundralappen. Men det tyckte inte en känd kaffekedja som överraskade två kunder med en hisnade summa för två kaffe.

Det var den 7 januari som ett par i Tulsa Oklahoma, i USA, upptäckte att de betalat 4 444 dollar, vilket motsvarar ungefär 47 149 svenska kronor, för två kaffe från stadens ena Starbucks, rapporterar nyhetskanalen Fox23News.

Paret menar att beställningen är densamme de gjort i flera år – utan några besvärligheter. Då har de alltid betalat 10 dollar för två kaffe, vilket motsvarar cirka 106 svenska kronor.



Starbucks försökte återbetala paret

När paret upptäckte den hisnande siffran på banken ska de ha kontaktat Starbucks distriktschef angående det rejäla felköpet. Då ska chefen ha sagt att det funnits ett problem med nätverket, vilket ledde till att parets kaffeköp gått igenom flera gånger om i deras kassasystem.

Paret berättar till sajten att Starbucks skickade två checkar till dem som motsvarade den totala summan om 47 000 kronor, men när de försökte sätta in checkarna på sitt konto gick de inte igenom.



Paret är försatt i ekonomisk kris

Paret menar att de nu lämnat in en anmälan till Polismyndigheten i Tulsa angående händelsen samt att de under tiden fått ekonomiska bekymmer, vilket föranlett att de nu behövt ställa in en familjeresa utomlands.

Nyhetssajten skriver att paret nu uppmanar kaffeälskande kunder till att alltid dubbelkolla sina kvitton och inköp – i hopp om att fler inte ska råka ut för samma sak.