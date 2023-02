Så blir konsertsommaren på Gröna Lund – slopar gamla regeln

Det nalkas för ljusare tider och våren liksom sommaren närmar sig för varje dag. I samband med årets varmaste årstid kommer flera konserter och evenemang gå av stapeln.

Bor du i Stockholm eller besöker huvudstaden över sommaren har du säkert bokat för ett eller flera besök till nöjesoasen Gröna Lund på Djurgården. Tycker du även om att gå på konserter för att se storslagna artister och band har nöjesparken sedan lång tillbaka presenterat stora namn som stått på tivolits stora scen.

Fjolårets baksida med uppdelade pass

I fjol ändrade Gröna Lund öppettiderna och delade upp besökstiderna i två olika pass, ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Vilket innebar att konsertgästerna behövde vänta utanför entrén fram till 16.30 när nöjesparken släppte in besökare till eftermiddagspasset.

Baksidan med de uppdelade passen var bland annat att barnfamiljer stundvis fick köa i kilometerlånga köer samtidigt som de fick trängas med konsertbesökare.

Flera besökare kände sig frustrerade och berättade om den köproblematik som rådde på sociala medier. Inför sommarsäsongen 2023 har man däremot tittat över fjolårets dilemma och infört nygamla regler.

– I år får alla med Grönan Live-pass komma in när de vill under dagen, i mån av plats, och det gäller även Gröna Lunds andra biljetter. Du kan komma eller gå när du vill under hela dagen men åktiden är begränsad till antingen förmiddag eller eftermiddag, säger Annika Troselius, informationschef på Parks and Resorts till Nyheter24.

Konsertgästerna väljer själva

För den som är konsertsugen gäller Grönan Live-passet, vilket kostar 399 kronor. Då får man fri entré till alla konserterna. Passet är personligt, som man registrerar och har digitalt.

Här kan du läsa mer om hur mycket ett besök på Gröna Lund kostar och om de nya öppettiderna.

– I år får man också komma in på Gröna Lund när som helst under konsertdagen till skillnad från förra året då vi öppnade entréerna för konsertgäster på eftermiddagen. På så vis kan konsertgästerna själva välja om de vill komma tidigt och kan även passa på att njuta av mat, dryck och fem-kamp innan konserten startar.

I skrivande stund håller Gröna Lund på och bokar upp artister till sommaren konserter. I år kommer nöjesparken ha över 40 konserter på Stora och Lilla Scen.