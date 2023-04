Så lever Ullared-Helene i dag – det hände efter Lyxfällan: “Hade velat ha mer hjälp”

Helene Lundberg, 50, från Skara blev känd som storshopparen i den omåttligt populära realityserien “Ullared” på Kanal 5, där hon var en välkänd profil under ett flertal år. Hon har även synts i tv-programmet “Hemliga beundrare” och därmed blivit ett bekant ansikte runt om i stugorna.

Helene Lundberg blev känd från "Ullared" – medverkade i Lyxfällan 2019

Men med ett shoppingberoende som började gå över styr, och som ensamstående mamma med fyra barn, blev det allt svårare att få ihop ekonomin. Då sökte Helene till TV3:s långkörare “Lyxfällan”. 2019 var Helene med i programmet, och gick då back över 11 000 kronor i månaden.

– Jag sökte faktiskt till programmet hela tre gånger, men de vägrade ta med mig för jag var ju för “duktig med ekonomin”, eftersom jag inte hade så höga skulder. Men jag gav mig inte, berättar hon för Nyheter24.

Magnus Hedberg och Frida Boisen hjälpte Helene. Foto: TV3/Lyxfällan

Helene förklarar att hon tyckte att de borde göra en "lightversion" av Lyxfällan, för de som inte har så extremt höga skulder.

– Tredje gången jag sökte så sa de “okej då” och så fick jag komma med. Det är tacksam för eftersom jag fick väldigt mycket hjälp, även om jag kanske trodde att jag skulle fått ännu mer. Jag är dock grymt tacksam, något jag sa till dem flera gånger, säger Helene.

Lyxfällan-deltagaren om Magnus Hedberg och Frida Boisen: "Världens bästa"

I dagsläget är det Magnus Hedberg och Magdalena Kowalczyk som hjälper deltagarna ur ekonomisk knipa. Under Helenes medverkan var det däremot Frida Boisen som gjorde Magnus Hedberg sällskap i tv-rutan.

– Vi höll ju på en hel vecka hemma hos mig. Jag tyckte allting kändes bra, alla var så trevliga och snälla. Det var väldigt avslappnat. De var här en hel vecka så det var viktigt att man kände sig bekväm, och det gjorde jag.

Helene beskriver att hon är väldigt nöjd med upplevelsen under Lyxfällan-inspelningen. I och med att de filmade från morgon till kväll i en veckas tid lärde hon känna alla i teamet väldigt bra, och har till och med kontakt med bland andra Frida Boisen även i dag.

– Hon kramade om mig efter varje inspelningsdag, och sa att det kommer gå bra och att jag kommer fixa det här. Det är någonting som jag aldrig kommer att glömma faktiskt, berättar Helene.

Och experterna Magnus Hedberg och Frida Boisen var precis lika trevliga bakom kameran som framför.

– De är ju världens bästa personer. Jättetrevliga, goa, rara och gulliga. Även när kameran var avstängd.

Lyxfällan-Magnus varning – dyra misstagen du måste undvika: "Flera tusen i onödan"

Samtalet med Philip Diab i Lyxfällan: "Ska inte behöva lida"

I samtalet med coachen Philip Diab fick Helene lära sig hur hon skulle hantera de situationer när det är svårt att hålla i pengarna. Men hon förklarar att det var en punkt som hon inte höll med coachen om, och det rörde att säga nej till hennes barn.

– Då sa Philip: “Varför kan du inte säga till barnen att mamma har inte råd? Nu blir det inget fredagsmys”. Det är fruktansvärt i mina öron, förklarar Helene och tillägger:

– De ska inte behöva lida känner jag.

Helene Lundberg: "Lärde mig det under Lyxfällan"

Helene förklarar att det hon är mest tacksam över är att hon genom Lyxfällan fick lära sig att leva efter en budget, något hon har stor användning för även i dag.

– Det hade jag aldrig gjort förut, även om jag varit sparsam. Och under den här veckan fick jag leva strikt efter den här budgeten, och det har jag även fortsatt med. Kanske inte riktigt lika noga nu, men jag lärde mig det under Lyxfällan.

Foto: TV3/Lyxfällan

Även om Helene noga betonar att hon är väldigt glad över den hjälp hon fick, så hade hon förväntat sig lite mer när det kommer till den ekonomiska biten.

– När de kommer hit så får man skriva på ett kontrakt att man lämnar över allting till dem och att de får fria händer. Jag gillar ju skor, och har en del, och då fick jag bland annat sälja dem på loppis. Och det var ju väldigt bra naturligtvis, men det jag hade önskat att få mer av var just ekonomisk hjälp, förklarar Helene och fortsätter:

– Jag har ju tittat på programmet, och då är det deltagare som har haft betydligt högre skulder. Till exempel har de sålt bilar, husvagnar, båtar och diverse saker. Och sen har de (Lyxfällan reds. anm) då jämnat upp den summan.

"Nu blir väl folk jätteupprörda"

Helene förklarar att i och med att hon inte fick ihop särskilt mycket på loppisen, så hade hon hoppats att Lyxfällan skulle jämna ut den summan. Detta då hon menar att de gjort liknande hos vissa andra deltagare.

Hon berättar att hon fick ett presentkort för att handla i det köpcentrum de spelade in i under programmets gång.

– Jag har ju fyra barn så det var jättebra, mina två minsta behövde overaller och diverse. Så det var ju skönt att kunna köpa det och kunna spara in de pengarna. Men jag hade antingen kanske kunnat få presentkortet på fler ställen, eller att de hade kunnat betala för att vara snälla, förklarar Helene och fortsätter:

– Nu blir väl folk jätteupprörda. “Ska hon säga att hon ska ha mer?” Men det är vad jag hade önskat i alla fall. Jag har ju studerat och dragit på mig en studieskuld på 27 000, och hade arbetat bort en del. Så det hade varit skönt om man hade hamnat på noll tack vare TV3 och Lyxfällan.

Så lever Ullared-profilen i dag – efter Lyxfällan

Redan första månaden efter Lyxfällan-inspelningen märkte Helene av att hennes ekonomi blev bättre. Men hur ser då hennes liv ut i dag, när några år har gått? I dagsläget är Helene sjukskriven för utmattning och stress. I vanliga fall jobbar Helene som personlig assistent, och började även studera samtidigt – något som ledde till att hon kraschade.

– Jag var dum och trodde att jag skulle klara av att göra båda delar.

– Just nu klarar jag inte av att arbeta på grund av min utmattning, just för att jag inte har något fungerande närminne. Jag är ju en sån person som vill arbeta, vill ha många bollar i luften och vara busy. Så jag kommer komma tillbaka, men just nu tar det lite tid.

Och det visar sig att Helene har planer på att möjligtvis synas i tv-rutan snart igen.

– Jag vill ju synas och höras överallt. Kanske att ni kan se mig igen snart, säger Helene till Nyheter24.