6 billiga resmål i Europa – res iväg över de röda dagarna

Trots att påsken nyligen varit så kommer fler långhelger som kan passa för weekendresor runt om i Europa.

Att använda sig av de röda dagarna under våren som första maj eller nationaldagen och Kristi himmelsfärd för en weekendresa ger chans till att resa iväg utanför de vanliga lovveckorna.

Res iväg över de röda dagarna – då ska du boka resa

Fördelarna med att resa under röda dagar är många. För det första kan du spara in semesterdagar. Genom att planera din resa under en röd dag kan du även utnyttja dina lediga dagar på ett smartare sätt och få mer tid till att resa längre.

Dessutom kan du ofta hitta prisvärda flyg och hotell, eftersom det är en populär tid för resor, enligt flera flygbolag så som Ving och TUI.

Lista: 6 billiga resmål just nu i Europa

Nordmakedonien Serbien Bulgarien Lettland Tjeckien Litauen

Källa: Forex semesterindex och Embassy of Sweden.