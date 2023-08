Iphone-användare får 700 kronor i ersättning – här är modellerna som berörs

År 2020 beslutade Apple att de skulle ge ersättning till alla de användare som drabbats av dåliga batteritider på sina mobiltelefoner – trots att företaget inte erkänner några egentliga fel, något som även Expressen rapporterat om.

De som skickade in en anmälan och fick den godkänd innan oktober 2020 kommer snart att kunna ta emot sin ersättning, skriver The Verge.

Apple anklagas för manipulation av sina telefoner

Apple anklagades för att de ska ha manipulerat sina mobiltelefoner, för att de ska gå långsammare när batterihälsan blir sämre. Apple själva berättade att det berodde på att telefonerna annars skulle stänga av sig själva, i fall batteriet inte skulle kunna förse enheten med tillräckligt mycket ström.

Men eftersom Apple själva inte gick ut med att man avsiktligt gjorde telefonerna långsammare innan användarna upptäckte det så började många spekulera i om det beror på något annat. En teori är att Apple istället hade hoppats på att folk skulle köpa en ny telefon om den gamla blev långsam, skriver The Verge.

Modellerna som kan ge 700 kronor i ersättning

Personer som äger modellerna Iphone 6, 6 plus, 6S, 6S plus, 7, 7 plus och första generationen Iphone SE kommer att få en återbetalning av Apple. Det totala beloppet som ska betalas ut är 5,4 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 700 kronor per Iphone-användare, skriver Expressen.