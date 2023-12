Hon fyllde 70 – fick en Bugatti för över 50 miljoner

Kvinnan fick ett personligt brev från Bugatti-fabriken där hon bjöds in för att konfigurera sin helt egna Chiron Super Sport.

Kan du komma på en mer generös present? (Foto: Bugatti)

Timme in och timme ut

En stor del av att köpa en Bugatti är att besöka fabriken som ligger i Molsheim i södra Frankrike, i närheten av den tyska gränsen.

Vi har tidigare besökt fabriken i samband med vår provkörning av Bugatti Chiron och fått ta del av den upplevelse som väntar kunderna.

En stor del av det hela är att sitta i det Bugatti kallar för ateljén, där man tillsammans med en designer sitter och väljer bland otaliga konfigurationsmöjligheter.

Varenda detalj kan justeras och Bugattis svar på alla önskemål man som kund har är ”ja” såvida det faller inom lagens ramar.

Här sitter Bugatti med sina kunder när de bygger sin drömbil. (Foto: Marcus Berggren)

En tydlig vision

Den 70-åriga kvinnan berättar att hon såg en Bugatti Type 57 SC Atlantic på ett bilmuseum i Oxnard, Kalifornien och att det för henne var kärlek vid första ögonkastet.

När möjligheten då gavs att skräddarsy en helt egen Chiron Super Sport var ambitionen tydlig – att göra en nytolkning av den mycket ikoniska 30-tals Bugattin.

Sagt och gjort. Kvinnan flög till Frankrike för att besöka fabriken och få en rundtur, vilket var starten på en närmare ett år lång process att få bilen exakt rätt.

Bugattin i fråga levererades till USA. (Foto: Bugatti)

Ett pang-resultat

Bilderna på bilen talar sitt tydliga språk och resultatet är en minst sagt elegant historia. Bilens silverblåa lack var bland det svåraste att få till.

Chefsdesignern för Bugattis skräddarsydda avdelning – kallad Sur Mesure, Jascha Straub, åkte till Bilbao där en Type 57 SC Atlantic helt i original fanns.

”Den ursprungliga bilen hade en sådan enorm inverkan på vår kund, varför vi ville få lacken exakt rätt”. Med sig till Bilbao hade Jascha med sig ett antal kulörprover för att säkerställa att lacken var samma färg oavsett ljus.

Utöver lacken finns det en rad andra detaljer som är utvecklade som en hommage till Type 57. Den tydligaste är grillen som designats om till en vertikal historia, precis som på ursprungsbilen.

En stor utmaning är det faktum att Chiron Super Sport har en 8-liters W16 på 1 600 hästkrafter som måste kylas ner. När man ligger och trycker i 440 km/h – bilens “begränsade” toppfart – gäller det att kylningen fungerar som den ska.

På en obegränsad Chiron Super Sport kan man komma upp i över 490 km/h.

Det kryllar av detaljer i bilen för att hylla Type 57. (Foto: Bugatti)

En helt unik bil

Bilen kallas för Bugatti Chiron Super Sport ”57 One of One”, då det bara tillverkas en enda bil i utförandet. Interiört möts man av en siluett av Type 57 på dörrpanelen och det står ”57 One of One” på flera ställen i bilen.

Vad bilen kostade har inte kommunicerats, men en Chiron Super Sport börjar på 50 miljoner kronor. Tillvalslistan är oändligt lång och tillvalen är inget för priskänsliga kunder.

När man beställer en Koenigsegg går det att dubbla priset på bilen med hjälp av bara tillval. Det är inte helt orimligt att så även är fallet för en Bugatti.

Det är hemligt vem köparen är – det enda man vet är att det rör sig om en amerikansk kund i Kalifornien. Det sägs att bilen kommer att ställas ut på diverse evenemang framöver.