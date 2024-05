Nu kan du få pengar för din tomma duschtvål – så gör du

Hemligheten är ett samarbete mellan återvinningsappen Bower och Orkla, som bland annat äger OLW, Jordan och Family Fresh.

Samarbetet innebär att konsumenter nu kan panta sin chipspåse från OLW, tandkrämstub från Jordan och tvålflaska från Family Fresh – och få pengar tillbaka.



OLW:s stora förändring – gäller redan idag



"Kan tjäna pengar"

Orane Lolon Eilertsson, brand manager på Orkla Care Sverige, menar att målet med satsningen är att göra en insats för miljön.

Som stort bolag har Orkla nämligen möjlighet att inspirera fler till att återvinna plast:

– Givet vår storlek har vi stor möjlighet att göra skillnad om fler av våra konsumenter lämnar in sina använda förpackningar för återvinning. Om de dessutom kan tjäna pengar samtidigt som de gör en insats för miljön är det väldigt bra, säger hon i ett pressmeddelande.

Här är tvålen du ska undvika – gör dig oemotståndlig för myggen



Så mycket pengar får du när du pantar

Hur gör man då för att panta sin tomma tvålflaska?

Jo, panten får man genom Bower-appen när man scannar streckkoden på förpackningen vid återvinningen.

Joanna Mossberg, kommunikationschef på Orkla, berättar för Nyheter24 att man får samma summa pengar oavsett vilken produkt det gäller. En gammal tvålburk eller chipspåse spelar ingen roll:

– En förpackning ger fem poäng i appen, vilket motsvarar ungefär 67 öre. Poängen kan sedan lösas in som kuponger som man kan handla för eller lösas in i pengar, som sätts in på konsumentens konto, säger hon till Nyheter24 och fortsätter:

– Det går också att donera poängen till välgörenhet direkt via appen.

En duschförpackning ger 67 öre. Fredrik Sandberg /TT

