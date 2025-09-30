1 av 5 övervakar sin partner bakom ryggen: "Obehagligt"

Mer än var femte person använder platstjänster i mobilen för att hålla koll på sin partner. Det framgår i en ny rapport av Internetstiftelsen.

Att dela sin platsdata med sin partner har blivit allt vanligare i Sverige. Enligt Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet uppger över 20 procent att de följer sin partners geografiska position via mobilen – och bland unga är siffran ännu högre.

I åldersgruppen 16–34 år är det mer än var tredje som delar platsinformation med sin partner. Internetexperten Måns Jonasson menar att det här kan vara början på det nya normala i relationer.

– Många uppger att de känner sig tryggare om deras partner vet var de är, säger han till P4 Göteborg.

Att dela sin platsdata med sin partner har blivit allt vanligare i Sverige. Foto: Christine Olsson/TT



Spårar sin partner bakom ryggen

Men det finns ett litet undantag. Även om de flesta gör det med sin partners vetskap, visar rapporten att två procent av unga män i samma åldersgrupp spårar sin partner utan att partnern vet om det.

– Det är något som jag tycker känns obehagligt, att man skulle följa partnern utan tillstånd. Samtycke i en relation är extremt viktigt och så även när det gäller det här, säger Jonasson.

Rapporten, som också kartlagt svenskarnas dejtingvanor, visar tydliga skillnader mellan generationer. Äldre är betydligt mindre benägna att använda platsdata i relationer.