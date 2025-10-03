Nya kostråd kan rädda 15 miljoner liv om året

Det är dags att lägga om kosten, säger forskarna. Den nya EAT Lancet-rapporten om planetens hälsokost slår fast att vi bör äta max 15 gram rött kött om dagen, vilket innebär att den rekommenderade veckoransonen sjunker från 500 till 350 gram. I stället föreslås mer baljväxter, fullkorn och grönsaker.
Målet? Minska utsläppen, bromsa sjukdomar och rädda upp till 15 miljoner liv om året.
– Om vi inte ställer om livsmedelssystemet och dess klimatpåverkan så kommer det vara omöjligt för världen att klara 1,5-gradersmålet, säger Line Gordon, professor i vetenskap om hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre och en av forskarna bakom rapporten, till Sveriges Radio.
Starka reaktioner
Reaktionerna är starka. När den första rapporten släpptes 2019 exploderade sociala medier med hashtaggen #yes2meat. Kritiken haglade – inte bara mot budskapet, utan även mot personerna bakom det. Sedan dess har motståndet växt.
– Jag var totalt naiv när rapporten släpptes. Jag förstod inte alls hur mycket motstånd den skulle väcka. Det kom väldigt tuff kritik, säger Line Gordon till Svenska Dagbladet.
Trots det, står forskarnas rekommendationer fast.
Så många procent står bakom utsläppen
Ungefär en tredjedel av världens utsläpp som påverkar klimatet har en koppling till livsmedel. För att kunna begränsa temperaturökningen till hanterbara nivåer krävs att vi förändrar våra vanor och system.
– De 30 procenten är främst i höginkomstländer och Sverige är en av de länder som har en väldigt stor påverkan.