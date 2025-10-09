Rickard pantade burkar i 13 år – köpte hus för pantpengarna

Med en beslutsamhet och ett tydligt mål började Rickard, 32, spara redan som barn. I en vardag där trygghet saknades blev drömmen om ett eget hem hans drivkraft – och pantburkar hans väg dit.

När Rickard Eriksson, 32, var 7 år förändrades livet drastiskt. En dag på fritids blev han och hans lillebror oväntat upphämtade av socialtjänsten. Deras mamma hade blivit svårt sjuk och kunde inte längre ta hand om dem. Rickard och hans bror blev placerade i ett ”akuthem” för att sedan slussas vidare till ett fosterhem.

Där och då bestämde sig Rickard för att han en dag skulle köpa sig ett eget hus. Och för att nå dit började han att panta burkar.

– Det var bara att välja mellan att ta ansvar själv eller att acceptera ett liv utan ett eget hem. Och för mig fanns bara ett alternativ, säger han till Nyheter24.

Rickard pantade burkar i 13 år

Under hela sin uppväxt fortsatte Rickard att panta flaskor och burkar. Det blev ett sätt att ta kontroll över sin framtid. Motivationen bottnade i en daglig påminnelse om att något saknades.

– Det kändes som att det var livsavgörande, som att framtiden och livet stod på spel. I miljön och klimatet jag befann mig i var det dåligt med drömmar och hopp om framtiden redan som barn. Jag ville inte fastna där, säger Rickard.

Genom åren lärde han sig att pengar inte alltid är problemet – det är lösningen som saknas. Att tänka långsiktigt, även när det handlar om några kronor om dagen, blev en livslektion.

– När man märker att det tar tid att spara pengar är det lätt att man vill ge upp.

Rickards första husköp blev i Kumla. Foto: Privat & Jessica Gow/TT

Köpte ett hus i Kumla

När Rickard fyllde 20 år hade han sparat ihop nära 100 000 kronor – motsvarande ungefär 100 000 pantburkar. Han började leta hus via Hemnet, med inställningen "billigast först" i Örebro län.

Till slut hittade han ett hus i Kumla för 495 000 kronor, som han lyckades pruta ner till 450 000. Med sina sparade pengar och ett bolån blev han husägare.

– Det var som att livet tog en vändning. Jag lyckades bevisa för mig själv att jag klarade det jag lovat mig själv, säger han.

Första tiden av renoveringen: "Katastrof"

Huset som Rickard köpte var från 1940 och i stort behov av renovering. Trots att han saknade byggkunskaper, tog han sig ändå an projektet. Det blev en tuff start.

– Det hela blev en katastrof och jag flyttade in i ett hus som saknade både badrum och ett färdigt kök.

Men med hjälp av familj och nära vänner så blev huset tillslut beboeligt.

Sedan dess har Rickard köpt och sålt flera hus.

– Jag har nyligen sålt hus nummer tre och flyttat till en lägenhet för att fundera på vad det blir härnäst.

Vill inspirera andra: Hitta ditt "varför"

Rickards råd till den som vill spara till något stort är tydligt: Bestäm dig och hitta ditt "varför".