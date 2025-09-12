Så mycket kan du tjäna på att panta 1 år – efter höjningen

Hur mycket pengar kan man tjäna på att panta PET-flaskor under ett år? Nyheter24 reder ut.

Tänk dig att varje burk som slängs i pantmaskinen kan vara en liten guldklimp. Och med den senaste panthöjningen har man numera möjligheten att tjäna snäppet mer, jämfört med tidigare.

Ändringen innebär att pantpengarna är högre, så varje PET-flaska och aluminiumburk är mer värd än tidigare.

För dig som har mycket pant hemma, eller pantar regelbundet som sysselsättning, kan det göra rätt stor skillnad under ett helt år. Vad kan man tjäna, egentligen?

Samlade pant 13 år – så mycket tjänade han

Annons

En örebroare testade just detta. Han var bara sju år när han började panta, då samlade han på både pantflaskor och burkar med ett mål: spara ihop till ett hus.

Mannen sparade sina pantpengar i en spargris, sedan på ett sparkonto, och sålde även Pokémonkort för att få ihop extra.

Först var målet att få ihop tio kronor om dagen. Han letade pantflaskor i parker, vid idrottsplatser och runt soptunnor – och det lilla kapitalet växte, år för år.

Efter nästan 13 år av sparande hade han nått sitt mål, tillräckligt för en kontantinsats för ett hus.

Vad tjänade han? Jo, närmare 100 000 kronor. Den klumpsumman lade han sedan in som handpenning, rapporterar SVT.

Annons

Höjd pant – större möjligheter

Sedan den 1 september 2025 har pantbeloppen i Sverige höjts, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Nu får man två kronor för små flaskor och burkar, och tre kronor för stora, enligt Pantamera själva. Det innebär att någon som pantar lika mycket som mannen, som sparade 100 000 kronor, kan få in ännu mer.

Vad kan du tjäna på pant under ett år?

Hur många och vilka typer av PET-flaskor du pantar väger givetvis in i beräkningen. Men om man utgår från mannens exempel kan man närmare bestämt tjäna över 5 000 kronor mer per år, efter höjningen.

Vad påverkar hur mycket du kan tjäna på pant?