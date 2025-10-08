Kristersson om Gretas tortyr-uttalande: "Allvarliga anklagelser"

Ulf Kristersson säger under onsdagen att regeringen tar det som aktivisterna berättar på allvar. Samtidigt poängterar han att man ”bara hört deras beskrivning”.

Greta Thunberg och flera svenska aktivister som deltog i en humanitär konvoj mot Gaza uppger att de utsatts för övergrepp av israelisk militär under sin tid i det ökända Ketziotfängelset i Negevöknen.

Under en pressträff på Sergels torg i Stockholm på tisdagen berättade aktivister att de hållits i en trång bur i fem timmar – i stekande sol. Thunberg själv har varit återhållsam med detaljer om hur hon behandlades, men bekräftade att militären hotade att gasa aktivisterna, som Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Enligt Sveriges statsminister Ulf Kristersson ska UD nu undersöka vad som hänt.

– Det är allvarliga anklagelser. Nu får UD titta på vilka bilder det finns av det som har inträffat. Vi tar det på allvar. Svenska medborgare ska alltid behandlas väl, säger han till Aftonbladet.

En av de andra aktivisterna, Lotta Eliason, beskrev hur hon trycktes ned och släpades runt av militär. Hon visade blåmärken på armar, handleder, rygg och vader.



Israel tillbakavisar anklagelserna och kallar det en "pr-kupp".

Greta Thunberg och aktivister från Global Sumud Flotilla. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Kristersson: Åk inte till platser som är farliga

Enligt Kristersson var det fel av de svenska aktivisterna att resa mot Gaza.

– Den grundläggande frågan handlar om att: bör man åka till platser som är väldigt farliga? Det tycker vi inte att man bör göra. Har man ändå gjort det och det sker saker som inte bör ske så tittar vi självklart på detta.

Det är inte första gången fartyg med nödhjälp till Gaza har bordats av israelisk militär. Redan 2010 krävde dåvarande utrikesminister Carl Bildt en internationell FN-ledd utredning efter en liknande händelse. När statsminister Ulf Kristersson fick frågan om han tar lättare på den aktuella situationen än Bildt, svarade han: