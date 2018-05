Nyheter24 har tidigare skrivit om tatueringar som tatuerare aldrig skulle göra. Motiven innefattade allt från rasistiska motiv till en partners namn. Mer om det kan du läsa HÄR.

Men det finns motiv, utöver din nuvarande älsklings namn, som du kanske borde tänka till kring. Nämligen tatueringar som faller under något som heter kulturell appropriering

Vad är kulturell appropriering?

Man skulle kunna säga att kulturell appropriering är lite som att köpa plockgodis. Den som plockar är en människa som är del av en majoritet. Plockgodiset i liknelsen är kulturella uttryck som spelar stor roll för en minoritet.

Några exempel på kulturella uttryck kan vara bland annat totempålar och drömfångare för delar av amerikas urinvånare, eller som fatimas hand för en muslim. Nu är det inte så att muslimer är en folkgrupp, men häng med i liknelsen så kommer det att klarna snart.

När en grupp som är i majoritet använder sig av kulturella uttryck från en minoritet för att det är snyggt eller trendigt, utan att faktiskt förstå vikten av symbolen eller uttrycket, kan det snabbt bli fel.

Självklart får du tatuera in en totempåle på din arm, men vet du vad den verkligen står för? Och har du kunskap om vilken vikt den haft för delar av amerikas ursprungsbeflokning?

Eller så kanske du vill tatuera in fatimas hand trots att du inte är muslim för att du tycker att den är fin. Då är det kanske bra att sätta dig in i vad handen symboliserar och står för.

Och innan du gör det så kan det vara bra att fundera på hur du ställer dig till islam och det faktum att många muslimer öppet kan mötas av hat och diskriminering när de bär andra plagg och symboler som är centrala inom islam.



Om du tillhör en priviligerad majoritet kan du plocka det du tycker är "smaskigt" och snyggt från andra kulturer, utan att över huvud taget förstå eller visa respekt för människorna som "äger" uttrycken.

Om du vill lära dig mer om just kulturell appropriering kan du göra det här.



Annars så går vi vidare till några kulturella och religiösa uttryck som varit ganska poppis inom tatueringsvärlden under de senaste åren, men som du kanske ska tänka till kring en extra gång kring innan du väljer att tatuera in.

Bildkälla: Unsplash

Här är tatueringarna du borde fundera över – innan du väljer dem:



Religösa symboler

Är du kristen och tatuerar in ett kors eller muslim och tatuerar in Fatimas hand. Fint! Det betyder mycket för dig och du är införstod i vad symbolen betyder.

Men är du ateist och funderar på att tatuera in en gigantisk Buddah på ryggen så kanske du kan tänka till lite. Varför vill du ha en Buddah? Vad står Buddahn för? Om du är osäker så läs på och tänk till innan.

Politiska symboler

Är du feminist och väljer att tatuera in kvinnosymbolen för att visa att du är just det? Fint! Vissa symboler betyder mer än du kanske tror. Kanske är du en av dem som väljer att tatuera in symbolen för att det är poppis nu – men inte vet att de flesta kommer tro att du är feminist för att du bär den.

Detta är bara ett exempel på en symbol som betyder en hel del. Därför är det viktigt att du läser på om historien bakom en symbol innan du väljer att märka dig med den.

Text på annat språk

Kanske är du sugen på en text på ett annat språk. Tänk på att det kan vara värt att välja ett språk du i alla fall har en koppling till. Innan du pryder dig med kinesiska tecken fundera över om du vet något mer om kina än vad ett tecken betyder (som google translate hjälpte dig med).

Kulturella symboler



Det finns kulturella symboler som är lite mer lowkey än du tror. Visst är koikarpen fin och väldigt trendig. Men vet du att den exempelvis står för olika saker om den har olika färger?

Porträtt av personer

Du har säkert sett personer bära ett porträtt på en geisha eller på människor tillhörande amerikas ursprungsbefolkning. Det som kan vara viktigt i dessa fall är att man faktiskt är insatt i historian och kulturen som de människorna man väljer att sätta på sin hud tillhört och tillhör.

Historia som i vissa fall kantats av förtryck och våld. Har du det på huden för att du förstår den historiska innebörden, eller bara för att det är snyggt? Är personen du valt att avbilda en individ, eller tycker du bara att det "folkslaget" är fint att titta på?

Kom ihåg att det gäller riktiga människor, folkslag och grupper vars kulturella uttryck är levande än idag.

Allt som allt

Som sagt behöver du ju inte strunta i att skaffa tatuering du var sugen på, eller lasra bort den du redan har. Men kom ihåg att sätta dig in i kulturen som ditt motiv härstammar ifrån. Och kom ihåg att visa respekt och förståelse för den grupp som identifierar sig med och "äger" det uttryck som du nu vill ta del av.

