Nostalgi: Här är TV-spelen du aldrig glömmer

Under hösten ska spel som FIFA 19, Red Dead Redemption 2 och Call of Duty: Black Ops 4 släppas. Och samtidigt som det blir kallare ute letar fler och fler sig in sina hem för att spela tv-spel. Men att det släpps nya coola spel är inget nytt utan de har gjorts sedan 80-talet.

Här är nostalgi-lista på tv-spel du aldrig glömmer:

Tekken (Playstation, 1994)

Vem kan glömma det klassiska mötet mellan Heihachi Mishima och Paul Phoenix? Tekken-serien var ett av de första 3D-fightingspelen som gjordes. På klassiskt manér valde man en karaktär från ett land och sen slogs man i olika delar av världen, antingen mot datorn eller en polare.

Super Mario 64 (Nintendo 64, 1996)

Nintendos mest sålda spel någonsin. Oj, vad många minnen det väcker. VVS-montören Mario styrs i detta 3D-plattformsspel genom flera banor. Varje bana är en omgärdad värld där spelaren fritt vandrar runt och utforskar miljön. Världarna är fyllda med utmaningar och fiender, Ya-hooo!

Goldeneye 007 (Nintendo 64, 1997)

James Bond-hypen letade sig in i TV-spelsvärlden med detta klassiska förstapersonsskjutspel. Agent 007 gav sig ut på banor för ett eller flera deluppdrag för att klara av banan. Multiplayer-läget där man kunde spela med upp till fyra personer samtidigt uppskattades stort av publiken, Men..Vi var helt ok med att spela på en fjärdedels 24-tums-skärm – så länge INGEN vad Oddjob!

The Legend of Zelda (NES, 1986)



Med en kassett i guldfärg och funktionen att kunna spara sitt spel vart Zelda-spelet snabbt en kung på TV-spelshimmeln, dessutom var Link en hjälte långt innan han hittade trekraften. The Legend of Zelda är en av de största och mest framgångsrika TV-spelsserierna genom alla tider, första spelet som kom 1986 var revolutionerad.

Sonic the Hedgehog (Sega, 1991)

I detta fantastiska och minnesvärda äventyrsspel antog man rollen som den antropomorfa igelkotten Sonic, som hade som mål att rädda South Island från att bli övertaget av den ondskefulla antagonisten Dr. Eggman, som redan hade transformerat öns djurpopulation till mekaniska fiender.

Crash Bandicoot (Playstation, 1996)

25 banor, två hemliga banor och sex bosskamper väntade för den brandgula pungdjuret Crash Bandicoot. Han blev muterad av den psykopatiske Dr Neo Cortex och hans ondskefulla kompanjon, Dr Nitrus Brio. Crash uppgift var att stoppa Cortex som planerade att ta över världen samtidigt som han skulle rädda sin flickvän Tawna.

Mortal Kombat (1992)

Efter att spelet gjorde succé som arkadspel hamnade det ett år senare på hemmakonsolerna. På Sega Mega Drive-versionen fanns blodet från arkadversionen kvar vilket gjorde att spelet hade en åldersgräns på 15 år, men i Super Nintendo-versionen var våldsamheter bortcensurerat. Detta är ett av många klassiska fighting-spel som fick stor genomslagskraft under 90-talet.

Summer Games (Commodore 64, 1984)

Vad passar inte bättre än en riktigt superklassiker i slutet av denna lista. Summer Games på Commodore 64 - WOW. Detta virtuella multisportkarneval-spel gick ut på att man tävlade om de ädlaste medaljerna i olika olympiska sporter, så som löpning, stavhopp och rodd.

