5 saker du inte visste om Helena Bergström

Med stora roller i filmer så som Änglagård, Heartbreak Hotel och Sånt är livet är Helena Bergström kanske en av Sveriges mest kända skådespelerska. På senare år har hon även sysslat med regi och har regisserat filmerna En underbar jävla jul och Livet är en cirkus.

Men visste du att hon är ganska mycket yngre än sin man? Nyheter24 har listat fem saker som du kanske inte visste om henne.



20 år yngre än sin man

Helena är gift med stjärnregissören Colin Nutley och tillsammans har de två barn, dottern (och skådespelerskan) Molly Nutley samt sonen Timothy.

Året var 1990, som Colin regisserade filmen Black Jack och Helena hade en av huvudrollerna. Hon var 27 och han 47. Och hon har även berättat mer om det i tv-programmet "Tillsammans med Strömsteds".

– Jag ringde min kompis och sa: ”Den här regissören är fantastisk, det är helt otroligt”. Och då sa min kompis: ”Du är ju kär i honom”. Inte en chans, tänkte jag. Han var ju gift och 20 år äldre än jag, så det fanns inte i min värld att jag skulle kunna bli kär, berättade hon i programmet.

Ålderskillnaden mellan Helena Bergström och hennes man Colin Nutley är 20 år. Bildkälla: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

#metoo-rörelsen

När #metoo-rörelsen tog fart under hösten 2017 var Helena en av alla kvinnliga skådespelerskor som vittnade mot branschens förfärliga baksida.

– Jag headhuntades till Hollywood som 25-åring och bokades in på möten och middagar med gubbar som alltid var "very important persons". Det tog inte många minuter innan de började tåflirta under bordet, så jag drog därifrån helt enkelt, berättade Helena i en intervju i Göteborgs-Posten.



Programledare i Mello

2012 gjorde Helena debut som programledare när hon ledde Melodifestivalen tillsammans med Gina Dirawi och Sarah Dawn Finer.

Fyra år senare, närmare bestämt 2016 var hon tillbaka i tävlingsprogrammet, men denna gång med roliga sketcher. Tillsammans med Sissela Kyle spelade de det gamla kärleksparet Lasse och Carl-Magnus som tittarna fick "besöka" i pauserna mellan de tävlande mellolåtarna.

Helena ledde Melodifestivalen 2012 men Sarah Dawn Finer och Gina Dirawi. Bildkälla: Claudio Bresciani / TT

Sjuk sexscen

Att "ligga" på film är ju något många skådespelare får göra under karriären. I Alexander Pärleros podcast har Helena berättat vilken den sjukaste scenen som hon har gjort – en sexscen tillsammans med Rolf Lassgård.

– Rolf skulle vara en bonde som var oskuld och jag kom dit som hushållerska och "lärde upp honom". Vår första sexscen skulle vara på en höboll och det skulle regna ute och droppa från taket.

– Det var ganska kallt ute den sommaren så han som fixar saker bakom kameran tänkte vara snäll mot skådespelarna, så han skulle värma vattnet som ska droppa på dem. Colin sa då "bryt inte" och när vi började spela in började Rolf grymta HYSTERISKT och jag tänkte "men gud vad han spelar över". Men det visade sen när han tog av sig tröjan att det ryker från ryggen på honom, då inser man att han har kokande vatten på ryggen och han hade inte fått bryta, skrattar Helena när hon berättar i podcasten.

Vann över Greta Garbo och Ingrid Bergman

När Guldbaggegalan gick av stapeln i januari 1995 fick svenska folket rösta fram århundrades bästa svenska skådespelare. Högst upp på prispallen stod då Helena som vann över sina konkurrenter som bland andra var Ingrid Bergman och Greta Garbo.

