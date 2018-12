Nu ändrar SVT i Kalle Anka på julafton – här är ändringen 54 Reaktioner

| 11/12/2018 10:43 Nyheter11/12/2018 10:43

Vårt favoritprogram under julen: "Kalle Anka och hans vänner önskar god jul" har fått ett nytt tillskott. Bambi återvänder på hal is för att värma våra hjärtan under högtidernas högtid.

