12 konstiga jultraditioner i världen

Brasilien Julbonus? Ja, tack!



Lönechefen kan nog klassas som jultomten för invånarna i Sydamerikas största nation. Här firas juletiderna lite extra med en julbonus som ges ut i december månad för samtliga arbetare, så kallad "Subsidio de Natal" eller "13th salary" som det heter på engelska, skrivs det om i The Brazil Business. Man får dubbla lön för den månaden och tanken är att "boosta" landets ekonomi under julperioden. Plånböckerna blir nog extra glada för detta med tanke på alla julklappar som måste köpas, eller hur?

Japan Julbord på KFC

Julskinka, vem? Julen är egentligen inte en nationell högtid i Japan, men ändå åker familjer och vänner från alla hörn i landet till närmaste restaurang för julmiddag. Tack vare en framgångsrik reklam på 70-talet, "Kurisumasu ni wa kentakkii!" (Kentucky till jul!), kom julfirandet att associeras med friterad kyckling i Japan framöver, skriver The Sun.

Filippinerna "Giant Lantern Festival"

Det började med enkla skapelser gjorda på japanskt origami papper som tändes med ett levande ljus. Idag skapar man lyktor som är omkring sex meter höga och gjorda på alla tänkbara material med elektriska lampor som skiner i livliga färger och mönstren. Gigantiska lykt-festivalen hålls i staden San Fernando, även känd som julhuvudstaden i Filippinerna, lördagen innan julafton varje år, enligt Culture Trip. Nu tändas tusen juleljus, jajjemen!

En gigantisk lykta förbereds under julmånaden i Filippinerna. Bildkälla: Aaron Favila / TT.

Sverige Julbocken



Ja, vi kanske inte tycker att det här är konstigt eftersom det tillhör vår egna tradition, men för andra länder är bocken hur absurd som helst. Bocken sätts upp på inför första söndagen i advent och har varit en tradition sedan 1960-talet. I början av månaden rapporterade Metro att bocken blivit förstörd 34 gånger genom åren. I år klättrade även en kvinna in i den. Trots detta står den stolt och pryder på Slottstorget i Gävle.

Julbocken i Gävle står stolt på Slottstorget trots vandalisering. Bildkälla: Pernilla Wahlman / TT.

Österrike Krampus kommer snart

Rätt vanligt är det att tala om demoner och häxor på julen, men att faktiskt ha en demon-lik varelse ströva omkring gatorna i staden och skrämma de som varit stygga under året? Påminner lite om Halloween. Krampus, den onda motsatsen till St. Nicholas, sägs fånga stygga barn i sin säck under julen. Därför klär folk ut sig till Krampus, särskilt på St. Nicholas-dagen, och ger sig ut på gatorna och skramlar med kedjor och klockor, enligt The Telegraph.

Krampus anses vara den onda motsvarigheten till St. Nicholas. Bildkälla: Pixabay.

Ukraina Pynta julgranen med spindelnät?

Halloween-temat fortsätter. I Ukraina byter man ut glittret och kulorna till spindelnät som julgranspynt, enligt The Telegraph. Tanken är att det ska bringa lycka. Legenden lyder att en gammal kvinna inte hade råd med juldekorationer en gång tiden. Dagen efter vaknade hon upp till att en spindel klätt granen i ett spektakulärt, glittrande nät. Rysningar.

Den omtalade spindelnätsgranen. Bildkälla: Pixabay.

Island "The Yule Lads"



Julgrabbarna, troll-tomte-liknande-nissar, ger sig ut i staden och besöker små barn med presenter under de 13 dagarna innan jul. Barnen lägger skor i fönstren varje natt under dagarna dit olika julgrabbar går och lägger små presenter i. Har man varit stygg får man en rutten potatis i stället, fy. Namnen på julgrabbarna ger en liten ledtråd på bus som de gillar att hitta på, exempelvis "Kertasníkir" (Ljus-tjuven), skriver Momondo.

Finland Julbastu

Finländarna bastar året runt men ett festligt julbastande har ni kanske inte hört talas om? På eftermiddagen under julafton ser familjer till att njuta lite extra av värmen i bastun. Tjusiga lyktor och levande ljus tänds. Kroppar dränks i lyxiga oljor och avkopplingen påbörjas. Det är även viktigt att det är skinande rent i bastun och att alla handdukar är nytvättade eftersom traditionen associeras med renlighet. Det sägs att finländarna tror på att varje bastu har en egen nisse, "saunatonttu", som man ska ta hand om och visa respekt för när man bastar, berättar Holiday Extras. Mysigt eller "creepy"?

Finländarna lyxar till bastubesöket rejält under jul. Bildkälla: Pixabay.

Venezuela Släde eller rullskridskor?

Under julperioden färdas folket på rullskridskor till morgonmässor i kyrkorna. Traditionen är så populär att regeringen till och med avspärrar vägar för åkarnas skull. Dagen avslutas förstås på bästa sätt med färska tostados och nybryggt kaffe, skriver Metro UK. Mums!

USA Saltgurkans magi

Du läste rätt, saltgurka. I de förenta staterna ser de flesta till att dekorera granen med en saltgurka som gömmer sig någonstans bland grenarna. Legenden lyder att en soldat fångades under det amerikanska inbördeskriget. Svältandes bad han efter en saltgurka från vakten, som sen kom att rädda hans liv. Efter sin frigörelse såg han till att gömma en saltgurka i julgranen, enligt The Telegraph. Vem hade kunnat ana?





Ska du testa att gömma en saltgurka i julgranen i år? Bildkälla: Pixabay.

Spanien Julstockens eftertraktade avföring

Förbered er på något riktigt bisarrt nu. Den katalanska traditionen där man hugger små figurer ur stockar som man målar ett leende på och klär i röd hatt, känt som "Tió de Nadal". Figuren ställer man sen på julbordet i cirka två veckor. Man "matar" figuren med en massa frukt, nötter och sötsaker och på julafton slår familjen stocken med pinnar, samtidigt som de sjunger traditionella låtar och tvingar stocken att ge upp sina godsaker, tja, eller bajsa ut dem som folket säger, enligt Holiday Extras. Wow, bara wow.

Sydafrika Någon som ska ha larver?

Ut med ostbrickan, in med larverna! Det sägs att man i Sydafrika smaskar på friterade larver under jul, skriver Holiday Extras. Larvigt roligt.

Nyheter24 har tidigare skrivit om svenska jultraditioner så som varför vi firar Lucia? Läs mer här!