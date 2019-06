Hamburgare, pizza, kebab och pommes är bara lite av all snabbmat som kan vara otroligt god att äta ibland. Men det får inte bli för mycket. Som bekant är det inte bra för vår hälsa, den innehåller inte så mycket näring och en del transfetter.

Är du man ska du vara ännu mer strikt när det kommer till hur mycket snabbmat du konsumerar, i alla fall om du vill ha en bra spermaproduktion. En ny studie visar nämligen att snabbmat påverkar testiklarnas funktion hos unga män.

Mer snabbmat = färre spermier

Studien, som är gjord vid Harvard University, presenterades i Wien under tisdagen vid 2019 års möte av European Society of Human Reproduction and Embryology i Wien, Österrike. I rapporten framkommer det att mängden spermier hos män i Nordamerika, Europa, Australien och Nya Zeeland har minskat med 59 procent under en 40-årsperiod.

Anledningen är just de "västerländska" måltiderna som innehåller en högre fetthalt. Studien visar att de som konsumerar mycket snabbmat i genomsnitt har 25.6 miljoner färre spermier än de män som äter mer fisk, kyckling, frukt och grönsaker.

Så gjordes studien

Men hur gjorde egentligen forskarna för att få fram resultatet? Jo de studerade matvanorna och spermakvalitén hos 3000 friska, unga danska män. De fann då matmönstret: många spermier förknippades med bra mat med mycket protein och näring och färre spermier med livsmedel innehållande mycket fett.

I studien skriver forskarna bland annat:

"Våra resultat stödjer det växande beviset att hålla fast vid en hälsosam kost är förknippat med högre spermieproduktion".