Anmälningar om misstänkt vanvård av djur ökar i Sverige

Att ha ett husdjur kan vara hur mysigt och roligt som helst, men det innebär också en hel del ansvar.

Är man medveten om att man inte kommer att kunna ta hand om ett husdjur, är det för de flesta självklart att man inte skaffar ett. Men för andra så är det inte lika givet.

Successivt ökande av anmälningar

Enligt landets länsstyrelser har det blivit en ökning i antalet anmälningar om misstänkt vanvård av djur sedan 2018. Under fjolåret kom det in runt 14 500 anmälningar, jämfört med 13 600 anmälningar år 2017, enligt en sammanställning gjord av SVT Nyheter.

Samtidigt har det under 2019 redan inkommit 8 000 anmälningar, vilket visar på en tydlig successiv ökning från år till år. Det är dessutom extra många samtal som kommer in till länsstyrelsen under just sommarmånaderna.

Nya lagen ökar anmälningarna

Anmälningarna tros ha ökat på grund av den nya lagen lex Maja, som introducerades i våras. Den betyder att vård-och omsorgspersonal har rätt att göra en anmälan om det finns misstanke för vanvård av djur.

– Det handlar framför allt om brister i skötseln, att man inte kan hålla rent efter sina djur eller att man inte har möjlighet att ta dem till veterinären när de behöver hjälp. I många fall har det gått ganska långt och djuren har varit i dåligt skick, förklarar djurskyddshandläggaren på Länsstyrelsen i Södermanlands län, Ulrike Segerström, till SVT.

Onödiga anmälningar sätter käppar i hjulen

Vad som dock har satt krokben för djurskyddshandläggare är de ärenden som anmäls helt i onödan. Det gör att prioriteringarna av fallen blir svåra att avgöra.

– Ibland är det så att anmälningen handlar om att man är osams med en person eller arg på en granne och då tar man ut det genom att anmäla djurhållningen. Eller så vågar man inte, och det har vi full förståelse för att man inte vågar prata med den som har djuren, berättar Ulrike till SVT.