Greta Thunberg tilldelas brittiskt litteraturpris: "​Author of the year"

Waterstones, som är Storbritanniens största bokhandelskedja, meddelar att Greta Thunberg tilldelas det egeninstiftade priset "​Author of the year". Priset får hon för boken ”No one is too small to make a difference”, som är en samling av hennes alla tal.