Beskedet: OS 2020 i Tokyo skjuts upp

Under måndagen lämnades beskedet att sommar-OS i Tokyo 2020 skjuts upp på framtiden.

– Baserat på informationen IOK har kommer spelen att skjutas upp. Alla detaljer är inte klara än, men spelen kommer inte starta den 24 juli. Så mycket vet jag, säger Dick Pound, vid Internationella olympiska kommittén, till USA Today.

Tidigare har IOK:s ordförande Thomas Bach uteslutit att sommar-OS ska ställas in, men så sent som under söndagen öppnade han upp för att det kunde bli så.

IOK har pressats att skjuta upp OS av flera nationer, bland andra Tyskland, Norge och Brasilien.



USA Today skriver att spelen kan komma att hållas sommaren 2021.

Det är första gången i världshistorien som olympiska spelen flyttas fram.

Tre gånger tidigare har dock OS ställts in – på grund av världskrig – 1916, 1944 och 1940.



Texten uppdateras: