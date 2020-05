Storbritanniens satsning: Träna hundar till att upptäcka corona

En ny satsning har fått stöd av den brittiska regeringen för att minska antalet coronafall – träna hundar att lukta sig till coronasmittade människor.

Forskningen kring att hundar kan sniffa sig till oupptäckta sjukdomar är inget nytt. Hundarna kan redan känna lukten av cancer hos människor.

Det var den brittiska regeringen som kom ut med nyheten, varpå de ska satsa cirka sex miljoner kronor på kliniska försök att låta hundar sniffa sig till coronaviruset hos människor.

Den första träningen för hundarna går ut på att lära dem känna igen lukten av viruset genom att ge dem luktprover av covid-19.

De hoppas på att forskningen ska resultera i att hundarna sedan kommer kunna screena upp till 250 personer i timmen.

– Vårt tidigare arbete visar att malaria har en distinkt odör, och med biohundar har vi lyckats hitta malaria. Det, i kombination med att vi vet att luftvägssjukdomar kan förändra kroppslukten, gör oss hoppfulla om att hundarna också kan spåra covid-19, förklarar James Logan, professor och ledande researcher på Head of the Department of Disease Control vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.