Mördade sin gravida fru och barn – så lever Chris Watts idag

I augusti 2018 mördade Chris Watts, 35, sin gravida fru Shanann Watts samt deras döttrar Bella, 4 och Celeste, 3. I november samma år dömdes han till fem livstidsdomar, utan möjlighet till villkorlig frivigning.



Något Nyheter24 har skrivit om förut.

Förra veckan släppte Netflix en dokumentär om fallet. American Murder: The Family Next Door innehåller material som tidigare inte delats med allmänheten.

En källa berättar för People att Watts är medveten om dokumentären och skäms väldigt mycket, trots att han vet att det är hans eget fel.



Idag avtjänar Watts sina 5 livstidsdomar på ett fängelse i Wisconsin med maximal säkerhet. Han var ursprungligen placerad på ett fängelse i Colorado, där han kommer ifrån, men flyttades pågrund av säkerhetsskäl.



Chris Watts är placerad i samma fängelse som Steven Avery, som Netflixs serie Making A Murderer handlar om, enligt The Tab.

I den nya Netflix dokumentären får vi veta mer detaljer om Chris Watts mord. Bildkälla: Netflix.

Chris Watts liv i fängelset

Watts sitter på sitt rum 23 timmar av dygnet och får lämna cellen endast en timme om dagen för att duscha eller träna.

"Han är lämnad med sina egna tankar 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Varje dag. Födelsedagar. Högtider. Han sitter där i fängelset, i sin cell och tänker på vad som hände. Han är i sitt egna privata helvete.", berättar en källa för People.

Det har rapporterats att Watts skriver brev till sin mamma dagligen och har i ett brev nyligen skrivit att han är en "förändrad man", efter att ha funnit religion. Han skriver att Gud har visat honom kärlek och förlåtelse, vilket han lever efter varje dag.

"Jag är fortfarande en pappa! Jag är fortfarande en son! Oavsett vad. Nu, kan jag lägga till Guds tjänare i den mixen!", skriver Watts i brevet.

Chris Watts mördade sin gravida fru och döttrar. Bildkälla: Netflix.

Får besök av beundrare

I dokumentären får vi även veta att anledningen till att Watts mördade sin familj är att han vill starta ett nytt liv med sin älskarinna Nichol Kessinger, enligt Womens Health Magazine.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om att Watts får kärleksbrev från beundrare skickade till sig. I serien Lies, Crimes & Video berättar en kvinnlig beundrare att hon brukar hälsa på Chris Watts i fängelset.

Chris Watts är dömd till livstids fängelse. Bildkälla: TT.

Boken om Watts: "Känner ingen ånger"

En författare vid namn Cherlyn Cadle bestämde sig för att besöka Watts i fängelset, för att skriva en bok om honom. Med hjälp av brevväxling och intervjuer med Watts gav hon 2019 ut boken Letters from Christopher: The Tragic Confessions of the Watts Family Murders.

I boken berättar Watts att han försökte göra så att hans gravida fru Shanann skulle få ett missfall, då hans älskarinna hade sagt att hon ville ge honom hans första son.

Han berättar också att han inte kände någon ånger när han mördade Shanann. Det enda han kände var frihet att äntligen få vara med sin älskarinna, enligt Women's Health Magazine.

Här kan du läsa om Chris Watts sista sms till sin fru innan han mördade hela familjen.