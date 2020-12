Efter en riktigt rysare till val stod det klart att Joe Biden blir USA:s nästa president. Efter beskedet följde dock veckor av ifrågasättande av valresultatet från den republikanska sidan. Man har påstått valfusk och begärt att flera delstater ska räkna om sina röster.



Läs mer: Donald Trump: "Om jag förlorade hade jag erkänt det"

Vad som sågs som Donald Trumps sista chans till att riva upp valresultatet har varit en stämningsansökan som lämnades in av republikanska justitieministern i Texas, Ken Paxton.

Målet var att stämma delstaterna Georgia, Wisconsin, Pennsylvania och Michigan och man begärde att de inte skulle tillåtas skicka elektorer till den slutgiltiga omröstningen på måndag.

"The Big One"

Trump har varit aktiv på Twitter under natten och har kallat den avgörande stämningen för "The Big One", eftersom den har beskrivits som hans sista chans till att kunna fortsätta som president.

Men inatt stod det klart att Högsta domstolen avslagit stämningsansökan. Detta pågrund av att Texas inte har rätt att påverka andra delstaters valsystem, enligt New York Times.

Presidenten var uppenbart besviken över beskedet.

"Högsta domstolen har svikit oss. Ingen visdom, inget mod!", skrev han på Twitter.

Ovanligt att ärenden hamnar hos HD

Anledningen till att republikanernas stämningsansökan hamnade hos Högsta domstolen var på grund av att den rörde en dispyt mellan delstater. I vanliga fall är det konflikter om gränsdragningar och vattenrättigheter som avgörs på federal nivå, enligt SVT.

“Texas har inte visat upp något juridiskt hållbart anspråk för hur andra delstater genomför sina val. Alla andra väntande stämningar avfärdas”, skriver HD i beslutet.



Donald Trump är besviken på Högsta domstolen. Bildkälla: Oliver Contreras/TT.

