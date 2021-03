Anna Sorokin föddes den 23 januari 1991 i staden Domodedovo strax söder om Rysslands huvudstad Moskva.

Men det är inte under det namnet som hon gjorde sig känd – och det var inte i Ryssland som hon kom att begå sina brott.



Flyttade till New York 2013

Under 2013 lämnade Sorokin, som bott med sin familj i Tyskland under sex år och därefter bott i både London och Paris, Europa. Den 22-åriga Sorokin antog då det nya, påhittade, namnet Anna Delvey. Men det var inte det enda som Sorokin hittade på under sin tid i New York.



Påstod sig vara tysk arvtagerska

När Sorokin anlänt till New York hävdade hon inte bara att hon var tysk, utan också att hon var arvtagerska i en välbärgad tysk familj.

Hur familjen kommit över sin rikedom varierade i Sorokins historier – ibland påstods pappan vara en diplomat eller oljebaron och ibland påstods han vara en företagsmogul som gjorde stora pengar på solpaneler.

I själva verket var Sorokins pappa, enligt egen utsago i New York Magazine, lastbilschaufför. Men det hindrade inte Sorokin från att lura skjortan av överklassen på Manhattan. För dem, som kom att bli hennes vänner, uppgav hon att hon hade en europeisk förvaltningsfond, upprättad av hennes familj, som var värd 507 miljoner kronor.



Levde lyxliv med överklassen

Sorokin levde i fullständig lyx under sin tid i New York. Hon gjorde frekventa besök på stadens trendigaste, och dyraste, restauranger och barer. Hon sågs alltid iförd exklusiva kläder och alltid med en generös dricks till personalen som serverade henne. Dessutom bodde hon, under flera års tid, på några av New Yorks flådigaste hotell.

Men hur gick hennes allt annat än sparsmakade livsstil runt, om det inte fanns några miljoner i en förvaltningsfond? Jo, en kombination av förmögna vänner och en extraordinär övertalningsförmåga.



Hade alltid en ursäkt till att inte betala

Det var ytterst sällan som Sorokin själv stod för de dyra notorna som följde efter restaurangbesök, taxiresor och flygresor i första klass. Istället var det hennes välbärgade vänner som fick betala.

Hennes återkommande ursäkt till att inte betala sin del av notan var att hon hade problem med att föra över sina ekonomiska tillgångar från Europa till USA. Bland hennes vänner blev det, enligt CBS News, ett stående skämt att Sorokin var så glömsk som aldrig betalade tillbaka det som hon var skyldig dem.



Lyckades låna 840 000 kronor – från bank

Förutom att ha generösa, och godtrogna, vänner hade Sorokin en övertalningsförmåga utöver det vanliga. Hon lyckades nämligen, vid ett möte med en bank 2016, låna drygt 840 000 kronor. Detta trots att hon inte hade ett öre på kontot.



Ungefär hälften av pengarna spenderade hon på bara en månad och några månader senare hyrde hon, enligt CBS News, ett privatplan, men utan att betala fakturan på omkring 300 000 kronor.

Greps i oktober 2017

I oktober 2017 kom till slut lögnerna ikapp Sorokin, som vid det laget hade otaliga obetalda hotellräkningar och skulder till sina vänner på hundratusentals kronor. Hon greps, misstänkt för sex fall "grand larceny", vilket motsvarar den svenska brottsrubriceringen grov stöld – till ett värde av 2 307 000 kronor.



Domen: Fängelse, böter och skadestånd

I december 2018 ställdes Sorokin inför rätta för första gången. Hon erbjöds då att slippa fängelse och istället deporteras tillbaka till Tyskland – om hon erkände brotten som hon åtalades för. Men Sorokin tackade nej till erbjudandet och en andra rättegång inleddes därför under 2019.

Sorokin dömdes då för stöld, stöld av tjänster och för ett fall av försök till grov stöld. Straffet blev 4-12 års fängelse, böter på drygt 200 000 kronor och skadestånd på uppemot 1 670 000 kronor.

Under denna rättegång fick Sorokin dessutom särskilt mycket uppmärksamhet i media. Detta eftersom hon, enligt BBC, anlitade en stylist inför rättegången och vägrade att närvara vid en utfrågning på grund av att hon var missnöjd med sin outfit.



Frisläppt sedan 11 februari 2021

Efter drygt två år i fängelse släpptes Sorokin på fri fot den 11 februari 2021. Sedan dess har hon setts på New Yorks gator – där hon tycks leva ett till synes vanligt liv.



Sorokins fejkade lyxliv blir TV-serier

Streamingtjänsterna HBO och Netflix producerar just nu TV-serier om Sorokins brott. Lena Dunham, som producerat och skådespelat i Girls, är den som styr projektet hos HBO.

Hos Netflix är det ingen mindre än Shonda Rhimes, producenten bakom bland annat Grey's Anatomy och Bridgerton, som producerar serien som ska heta "Inventing Anna".

Vem spelar då Sorokin i Netflix-produktionen? Jo, prisbelönta skådespelerskan Julia Garner, känd från bland annat Ozark.



Att få sitt liv, om än ett fejkat lyxliv, porträtterat på TV var lukrativt för Sorokin. Enligt The Independent fick hon drygt 2 685 000 kronor av Netflix, både för konsultuppdrag och för att de använde hennes livshistoria. Majoriteten av pengarna har hon dock, efter order från delstaten New York, fått använda för att återbetala skulder och skadestånd.

