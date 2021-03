Det är inte bara jorden som håller på att gå under på grund av alla föroreningar. Nu kan en stundade fertilitetskris hota den mänskliga överlevnaden.

En internationell studie som gjordes 2011 visade att spermieproduktionen i västvärlden hade sjunkit med 59 procent mellan 1973 och 2011.

Inga spermier 2045

Nu har en av medförfattarna till studien, Shanna Swan, epidemiolog vid Icahn School of Medicine på Mount Sinai i New York, kommit ut med en boken "Count Down" som visar än dystrare forskning.

Enligt Swan kan produktionen av dugliga spermier vara nere på noll 2045, samtidigt som snoppar och testiklar blir allt mindre.



"Om fortplantningen fortsätter på samma nivå som nu, kommer det inte dröja länge innan det blir ett hot mot den människans överlevnad", skriver hon i boken.

Från fem till två barn

Mellan 1964 och 2018 har antalet födda barn per kvinna i världen gått från 5,06 till 2,4, och även kvinnor har fått försämrad fertilitet.



”I vissa delar av världen är den genomsnittliga tjugoåriga kvinnan idag mindre fertil än hennes mormor när hon var 35”, skriver Swan enligt the Guardian.

Enligt forskningen är miljöföroreningar en anledning till att fertiliteten gått ner – och särskilt de kemikalier som kommer från plastförpackningar.

Men även förändrade livsvanor, preventivmedel och kostanden för att få barn påverkar fortplantningen.

– Kemikalier i vår miljö och ohälsosam livsstil förstör vår hormonella balans och försämrar vår förmåga till fortplantning, säger Swan till Axios.

