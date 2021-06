Under måndagen 8 juni godkändes en ny medicin mot Alzheimers av FDA, amerikanska "Food and Drug Administration.

Behandlingen är framtagen av läkemedelsbolaget Biogen – och är det första läkemedlet på nästa tjugo år som inte bara bromsar, utan också behandlar sjukdomen.

Alzheimer-medicinen väcker stor ilska

Men trots det medicinska genombrottet är det inte bara hejarop som nyheten möts av.

På flera håll i USA har behandlingen, som fått namnet "Aducanumab", väckt stor ilska.

"Varje läkares mardröm"

Anledningen? Det skyhöga priset.

Ett års behandling med det nya läkemedlet kommer kosta 56 000 dollar, motsvarande 463 000 kronor.

Biogens prissättning kritiseras bland annat av den ideella organisationen "The Institute for Clinical and Economic Review", som bara bedömer behandlingen vara värd omkring tio procent av det begärda priset.

Man får även mothugg av Reshma Ramachandra på "Doctors for America", som till The Financial Times beskriver godkännandet av Aducanumab som "varje läkares mardröm".

Det tvingar nämligen patienterna att betala ockerpriser – och i det här fallet för ett läkemedel vars effekt inte bevisats ännu.