Under måndagen var det dags för Sveriges efterlängtade EM-premiär mot det starka motståndet från Spanien.



Länderna möttes så sent som hösten 2019 under EM-kvalet – och då ledde Sverige med 1-0 under större delen av matchen. Det var först i den 92:a minuten som Spanien kvitterade, och matchen slutade lika.

Foto: Christine Olsson/TT

Drog på sig ett gult kort

Och även den här matchen kom och gick utan vinnare.

Efter en tuff och jagande första halvlek för Sverige drog man på sig ett gult kort i början av andra.

Mikael Lustig och Victor Nilsson Lindelöf tog för lång tid på sig inför flertalet inkast, och till slut reagerade både publiken och huvuddomare Slavko Vincic.

Flest målchanser för Sverige stod 21-årige Alexander Isak för. Han byttes ut i andra halvlek och i samband med det försvann också majoriteten av Sveriges farliga lägen.

Matchen slutar lika

När slutsignalen ljöd efter sex minuters tilläggstid stod det klart att matchen slutar lika. Det svenska landslaget lämnar Sevilla mållösa, men ett poäng rikare.