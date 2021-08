Allt du behöver veta om IS Khorasan – terrorgruppen bakom dådet i Kabul

Kort efter att över 170 personer miste livet i en fruktansvärd terrorattack vid Kabuls flygplats tog den världskända terrorgruppen IS på sig ansvaret.

Närmare bestämt var det IS Khorasan som orsakade dådet. Nyheter24 samlar all information om gruppen som kan vara bra att hålla koll på.

När grundades IS Khorasan?

2014 svor flera talibanavhoppare trohet till terrororganisation IS. Trots att det fortfarande är en ganska liten grupp så har de ett starkt fäste i Kabul, Afghanistans huvudstad, och har utfört ett antal terrordåd. De tog bland annat på sig ansvaret för två attentat, ett på ett sjukhus och en attack mot en flickskola i Kabul.

Varför Khorasan?

Förutom IS Khorasan, går terrorgruppen också under förkortningarna IS-K och ISKP. Anledningen till varför de oftast kallas för IS Khorasan är för deras kopplingar till Khorasan-provinsen – som idag i folkmun är Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan.

I dessa områden vill anhängarna skapa ett kalifat, det vill säga ett muslimskt rike som styrs av en kalif, eller ledare med religiös och politisk suveränitet.

IS Khorasan karakteriseras som den afghanska grenen av terrororganisationen IS.

Hur hänger de samman med talibanerna?

Ett missförstånd är att tro att IS Khorasan och talibanerna är allierade – det är nämligen helt tvärt om. De två grupperna är svurna fiender och under terrordådet i Kabul förlorade talibanerna 28 anhängare.

Talibanerna patrullerar gatorna i Kabul. Foto: Rahmat Gul/AP/TT

Deras ideologi skiljer sig på så sätt att IS Khorasan kämpar för att besegra icke-muslimer och på så sätt skapa ett kalifat, medan talibanerna snarare lutar sig mot en moderat extremism som är begränsad till just Afghanistan.