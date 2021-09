Filmen om Titanic, som slog rekord på biograferna i slutet av 90-talet, fick mångas ögon att tåras när Jack fryser ihjäl i vattnet efter att skeppet sjunkit mot havets botten. Kärlekshistorien om paret är helt fiktiv, men det förekommer faktiskt passagerare i filmen som är inspirerade från verkliga människor.

Kapten Edward Smith

Kaptenen Edward Smith som spelas av Bernard Hill, är väldigt lik den verklige mannen som styrde skeppet under sin första, och enda resa. Under sina 40 år till sjöss hade han aldrig varit med om en olycka. Precis som i filmen misstänks han ha följt med Titanic ner i djupet – men under åren har det förekommit olika teorier om hur han dog.

Foto: Stella Pictures

Osänkbara Margaret Brown

Margaret Brown spelas av Kathy Bates, i filmen går hon under smeknamnet Molly, men det finns inget som tyder på att hon kallats det i verkligheten. Hon var en människorättsaktivist och skådespelare som överlevde natten Titanic sjönk.

Foto: Stella Pictures

Hon sägs vara en av dem som hjälpte till att få passagerare att sätta sig i livbåtarna, och ledde senare katastrofens överlevnads-kommitté. Hon prisades år 1932, samma år som hon dog, för bland annat sina insatser ombord på fartyget och sitt arbete för gruvarbetarnas rättigheter.

Thomas Andrews

Den irländske arkitekten Thomas Andrews, spelad av Victor Garber var mannen bakom designen av fartyget. När Titanic åkte på sin jungfruresa var han 38 år gammal, och resan blev hans sista. Likt alla skepp han hade konstruerat var det viktigt för honom att alltid följa med på fartygens jungfruresa.

Foto: Stella Pictures

Efter kollisionen med isberget meddelade Andrews besättningen att Titanic skulle sjunka om mindre än två timmar, vilket stämde. Han har i efterhand hyllats som en hjälte då han ska ha tagit sig runt på skeppet och uppmanat kvinnor och barn att hitta en livbåt.



Joseph Bruce Ismay

Affärsmannen Bruce Ismay spelas i filmen Titanic av Jonathan Hyde och gestaltas som en överlägsen och feg man, som sätter sig i den sista livbåten. Han var högt uppsatt inom The White Star Line och var den som såg till att byggandet av Titanic och dess systerfartyg genomfördes. Efter olyckan fick han bemöta en hel del kritik på det knappa antalet livbåtar och beordran om fartygets hastighet.

Under åren har det spridits många rykten om honom, bland annat att han klätt ut sig till en kvinna för att tillåtas en plats i livbåten, något som familjen dementerar.

Foto: Stella Pictures.

I en artikel i BBC uttalade sig för första gången släktingar till Ismay om lidandet som det inneburit för honom. Familjen pratade aldrig om katastrofen och Ismay berättar de led av depressioner och drog sig undan från offentligheten.

Ismay i amerikanska senaten efter utfrågningen om katastrofen. Foto: Stella Pictures

De säger även att han hjälpte kvinnor och barn ner i livbåtarna under en timmes tid innan han tog beslutet som ändrade hela hans liv.

– Jag misstänker att han ställde sig frågan om han skulle ta chansen om den uppstod, men när han väl tog det beslutet kom det att förändra hela hans liv. Han var tvungen att leva med beslutet, men jag tror att om han inte gjort det, så hade han dött som en hjälte, säger en släkting till BBC.

Isidor och Ida Straus

I filmen syns ett kärlekspar hålla om varandra i en säng, samtidigt som vattnet strömmar in i fartyget. Paret spelas av Elsa Raven och Lew Palter. Det äkta paret fanns faktiskt ombord på Titanic i verkligheten, och valde mycket riktigt att följa med fartyget ner i djupet tillsammans.

Isidor och Ida Straus. Foto: Wikimedia Commons

Straus var delägare i det välkända Macy's varuhuset och reste i första klass under fartygets jungfruresa. Enligt en familjemedlem till paret så erbjöds Isidor en plats i livbåten med sin fru, men han vägrade rädda sig själv innan alla kvinnor och barn var i säkerhet.

Ida tog då beslutet att själv kliva ur livbåten och stanna med sin man. Sin minkrock gav hon till deras hembiträde, som också befann sig i livbåten. Isidors kropp återfanns, men Idas hittades aldrig.

