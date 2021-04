Författarna Morgan Robertson och W.T. Stead skrev på varsitt håll, flera år innan fartyget RMS Titanic ens var påtänkt, två olika böcker som innehåller flera kusliga likheter med Titanic-olyckan.



Likheterna med "Futility" av Morgan Robertson

Det var 1898, alltså 14 år innan Titanic sjösattes och sjönk, som den amerikanske författaren Morgan Roberston skrev boken "Futility".

Vad handlade då boken om och varför sägs den ha förutspått Titanics öde? Jo, enligt Times finns det en hel rad likheter mellan Robertsons fiktiva historia och den verkliga katastrofen. "Futility" handlar om en brittisk oceanångare vid namn "Titan" som, likt Titanic, beskrivs som dåtidens största fartyg – och som dessutom ska vara osänkbart.



Morgan Robertson. Bildkälla: The Critic/Wikimedia Commons

Både det fiktiva fartyget Titan och Titanic kunde färdas i över 20 knop och var i stort sett lika stora. Som om att det inte vore nog sjönk Titan i mitten av april, precis som Titanic, efter att ha kört in i ett isberg i norra Atlanten.

Inbitna Titanic-kännare vet dessutom att katastrofen skördade så pass många offer – hela 1 517 människor – eftersom fartyget inte var utrustat med tillräckligt många livbåtar. Exakt samma avsaknad av livbåtar skildrades i "Futility".

W.T. Steads varnade – och dog själv på Titanic

1886 skrev även den brittiske författaren och journalisten W.T. Stead skrev en bok som hade vissa likheter med Titanic-katastrofen. Boken, "How the Mail Steamer Went Down in Mid Atlantic, by a Survivor" handlade, enligt Business Insider, om en oceanångare med alltför få livbåtar som sjunker i Atlanten.

Fartyget RMS Titanic innan olyckan. Foto: Scanpix/TT

Men det kanske kusligaste i boken går att finna i Steads avslutanande ord som löd: "Det här är exakt vad som kan hända och vad som kommer att hända om oceanångare skickas ut till havs med för få livbåtar".



De obehagliga sammanträffandena stannar dock inte där, utan enligt Oxford Dictionary of National Biography omkom Stead själv i Titanic-olyckan 1912.

