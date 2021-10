Kända rappare i knivbråk under natten – utreds för mordförsök

Polisen fick under natten in ett larm om ett bråk mellan två gäng på den populära restaurangen och baren Nosh and Chow på Norrlandsgatan i Stockholm.

Man fördes till sjukhus

Väl på plats inser de att en person blivit knivhuggen i nacken – och restaurangen stängde ned för kvällen.

– En person är förd, skadad, till sjukhus, förklarade vakthavande befäl Tomas Ibstedt strax efter bråket.

Den 25-årige skadade mannen har under lördagsmorgonen fått lämna sjukhuset, men blev allvarligt skadad i attacken.

Vunnit priser och legat på topplistor

Enligt Ibstedt är bägge personer inblandade i bråket kända rappare i Sverige, som tillhör två olika gäng. Det ska bland annat handla om gänget Husbys hyenor. En tredje person som också varit inblandad i attacken ska vara en vän till en av rapparna.

Det ska handla om kända rappare som vunnit priser och legat på topplistorna över mest spelade i Sverige.

Alla är nu misstänkta för mordförsök och polisen avfärdar inte ytterligare gripanden.

Blod på golv och handtag

Flera personer som befann sig på plats vittnar om att de tvingades lämna restaurangen. Det ska också ha varit mycket blod på golv och handtag.

– Det är många förhör att gå igenom, sade Ola Österling på polisen till Expressen.

