Vitt snus eller vanligt snus – det här är skillnaderna

De färgglada runda dosorna innehållandes kritvita prillor syns överallt. På kontorsgrannens skrivbord, på tunnelbanan, på bardisken och på caféborden.



Det första vita snuset lanserades i Sverige 2016, och sedan dess har användningen ökat lavinartat. Antagligen känner de allra flesta någon som alltid har en liten vit nikotinpåse under läppen, eller är du själv kanske den personen?

Men vad är egentligen skillnaden på vanligt snus som innehåller tobak, och vitt nikotinsnus?



Vad innehåller vitt snus och vanligt snus?

Det vanliga bruna snuset som många är vana vid processas annorlunda än det vita snuset. Det vita snuset processas i ännu fler steg, vilket gör att färgen blir ljusare samt att den klassiska doften och smaken från tobaken successivt försvinner.

Även tobaken försvinner, menar leverantörerna, vilket gör att svenska myndigheter har godkänt att det får kallas för tobaksfritt snus vid försäljning och marknadsföring.

Nikotin, som utvinns av tobaksblad, finns dock kvar i de små vita påsarna. Och det är ett starkt beroendeframkallande ämne.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Vanligt eller vitt snus – vilket innehåller mest nikotin?

Hur mycket nikotin som finns i tobaksfritt vitt snus kan variera mellan ungefär 3 milligram per gram upp till 50 milligram per gram. Vanligt brunt snus brukar innehålla ungefär 8 milligram per gram.

Det allra starkaste tobakssnuset har en koncentration på cirka 45 milligram per gram, vilket är längre nivå än det starkaste vita snuset, skriver SvD/TT.

Vad är farligast – vanligt snus eller vitt snus?

– Man luras av produkterna. Det ges en bild av att de inte är så farliga. Dessutom marknadsförs de på bästa sändningstid, vilket gör att barn exponeras för dem, säger Louise Adermark, som forskar om nikotinberoendets konsekvenser vid Göteborgs universitet, rapporterar SvD/TT.

Nikotinforskaren menar att det inte är någon särskilt stor skillnad mellan vanligt och vitt snus rent skademässigt. Att ämnen filtreras bort i tillverkningsprocessen gör inte snuset mindre farligt.

Adermark förklarar att ämnet nikotin är fortfarande kraftigt beroendeframkallande och påverkar exempelvis hjärnan och blodkärlen.

Foto: Isabell Höjman/TT

Vad är åldersgränsen för att köpa vitt snus?

I dagsläget finns det ingen lagstadgad åldersgräns, eller någon annat särskild reglering för tobaksfria nikotinprodukter, enligt Regeringen.

Det beror på att vitt snus, alltså nikotinsnus, inte regleras av den så kallade tobakslagen. Det gör att även minderåriga kan köpa vitt snus.

Foto: Erlend Aas/TT

Påverkar vitt snus tänderna?

Tobakssnus kan leda till bland annat ilningar och missfärgade tänder. Leverantörerna själva brukar därför ofta marknadsföra vitt snus med att det inte färgar av sig på tänder eller tandkött.

Jennie Danås, tandläkare på Folktandvården, säger däremot till P4 Jönköping att vi fortfarande vet för lite om nikotinportionerna i vitt snus.

– Nikotinet vet vi att det påverkar kroppen, sade hon till kanalen.